¿Por qué los capitalinos ya no quieren casarse? Costos y trámites frenan matrimonios

Falta de tiempo, altos costos y trámites engorrosos son las principales razones por las que los habitantes de la Ciudad de México deciden no contraer matrimonio y prefieren vivir en unión libre. “Casarse implica un gasto y pues ahorita la economía no está muy bien”, dice Sofía, de 20 años, al ser consultada por este diario sobre la importancia del matrimonio.

Un caso similar es el de Jessica, de 40 años, quien aseguró que el matrimonio no es necesario para vivir una vida en pareja. “Es muy complicado llevar una vida en matrimonio en esta actualidad. La verdad es que desafortunadamente existe mucho machismo”, señala.

Jaqueline vive en unión libre y, aunque no descarta el matrimonio, considera que se está dejando de lado porque está muy caro. Marco Nájera

De acuerdo con la Estadística de Matrimonios (EMAT) publicada esta semana por el Inegi, en México se realizaron 491 mil 640 matrimonios y 155 mil 254 divorcios. La Ciudad de México se posicionó como la entidad federativa con la tasa de nupcialidad más baja del país, al registrar 3.0 matrimonios por cada mil habitantes de 18 años y más.

Otros capitalinos consultados consideran el matrimonio como algo necesario, “una cosa seria, es de dos, para dejar una familia”, dice Francisco, quien aseguró que contraer nupcias es algo importante para dejar un legado en este mundo.

En un sondeo realizado por este diario, parejas con más de 20 años de relación decidieron vivir en unión libre porque no consideraron necesario realizar el trámite; tal es el caso de Ernesto González, quien tiene 26 años de relación en pareja: “son gastos, trámites engorrosos y demás. Mejor así... soltero es mejor”.

Ernesto González, quien tiene 26 años en unión libre, opina que el matrimonio representa gastos, trámites engorrosos y demás. Marco Nájera

En contraste, los más jóvenes, como Sofía, sí quieren contraer nupcias: “Me gustaría tener un vestido de novia y también casarme como en una iglesia”, vislumbra.

Ya no es una meta

La disminución de matrimonio no se debe a un simple miedo al compromiso, sino a una profunda transformación cultural y económica que prioriza la autonomía personal, puntualiza la licenciada en psicología Cristina Hernández Ambriz.

Antes era parte de las metas, sobre todo para las mujeres y también para los hombres a determinada edad”.

Sin embargo, señaló que “hoy la parte de casarse se ha ido a un término quinta posición y antes era la tercera”, explicó la especialista a este diario.

Hernández Ambriz añadió que “hoy el anhelo o el proyecto de vida va más hacia una autonomía personal”, respaldado por “un aplauso social ante determinadas cosas” como vivir solo.

No obstante, advirtió que al buscar una independencia extrema “rayamos en el egoísmo”, por lo que enfatizó que el matrimonio debe asumirse desde la madurez y la tolerancia.

De acuerdo con la EMAT, en la capital se contabilizaron 21 mil 966 uniones legales, de los cuales 21,009 correspondieron a parejas entre mujeres y hombres.

Muchos apuestan por la unión libre, como Jessica: “Simplemente para mí es mejor, no por los beneficios, sino porque si se rompe, pues te evitas mucho papeleo”.