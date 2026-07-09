HOY habrá una marcha, varias manifestaciones y mucha lluvia en CDMX

Este jueves 9 de julio se espera una marcha, ocho manifestaciones y 14 eventos masivos en diversos puntos de la Ciudad de México, también se prevé que sea un día pasado por lluvia a partir de las primeras horas de la tarde. Te damos alternativas viales para que no llegues tarde a tus destinos.

MARCHA

La Comuna 4:20

Las actividades comenzarán desde las 11:00 de la mañana en las inmediaciones de la estación Chilpancingo del Metro, aunque la marcha arrancará formalmente alrededor de las 12:00 horas con rumbo a las oficinas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ubicadas en la colonia Nápoles.

Comuna 420 marihuana

Los participantes exigirán que existan espacios seguros para el consumo de cannabis, además de pedir respeto a los derechos de las personas consumidoras, acceso libre y universal a la planta y el reconocimiento del derecho al autocultivo. Los organizadores no descartan que otros colectivos se sumen al recorrido, por lo que la movilización podría crecer conforme avance sobre Insurgentes y vialidades cercanas.

Alternativas viales: Viaducto Miguel Alemán, Eje 3 Sur, Eje 4 Sur Xola, Patriotismo y Circuito Interior.

MANIFESTACIONES

Vecinos de la Unidad Habitacional Pedregal Carrasco

Desde las 8:00 de la mañana, habitantes de la Unidad Habitacional Villas del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán, realizarán una protesta para denunciar el incremento de la inseguridad en la zona. Solicitarán mayor presencia policiaca, patrullajes permanentes, mejor alumbrado público y la creación de senderos seguros para quienes transitan diariamente por el lugar. Los vecinos no descartan bloquear vialidades cercanas para llamar la atención de las autoridades.

Alternativas viales: Periférico, Avenida Aztecas, Avenida del Imán y Avenida del Delfín Madrigal.

Ciudadanos de Ecatepec de Morelos

A las 9:00 horas se concentrarán frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico, donde llevarán a cabo una cadena humana para exigir el derecho al acceso al agua potable. Los participantes buscan visibilizar la problemática del suministro de agua en distintas comunidades del Estado de México y no descartan realizar bloqueos en los alrededores del recinto.

Retiran bloqueo en sede de la Suprema Corte

Alternativas viales: Eje Central, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga y Eje 1 Norte.

Colectivo "Lleca Escuchando la Calle"

A partir de las 10:00 horas continuará el plantón instalado frente a la Secretaría de Gobernación, en Bucareli y General Prim. El colectivo solicitará una mesa de diálogo con autoridades federales para impulsar la aprobación de una Ley Integral Trans, con la que buscan garantizar derechos en materia de salud, vivienda, educación, trabajo digno, jubilación y protección frente a la discriminación y la violencia.

Alternativas viales: Avenida Chapultepec, Balderas, Paseo de la Reforma y Circuito Interior.

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

También a las 10:00 horas ofrecerán una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la colonia San Rafael. Darán a conocer acciones legales relacionadas con las Alertas de Violencia de Género y denunciarán lo que consideran omisiones por parte de distintas autoridades en la atención de este problema.

Alternativas viales: Insurgentes, Circuito Interior, Ribera de San Cosme y Paseo de la Reforma.

Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, México

A las 11:00 horas se reunirán en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en el Centro Histórico, para realizar una mesa de análisis con motivo del aniversario del movimiento internacional BDS. Durante la actividad abordarán temas relacionados con Palestina y la situación en Medio Oriente, acompañados por diversas organizaciones solidarias.

Alternativas viales: Eje Central, Fray Servando, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Asamblea por el Común y Contra la Guerra

A las 17:30 horas integrantes de diversos colectivos se reunirán en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas "Samir Flores Soberanes", en la colonia Xoco. En la asamblea definirán nuevas acciones dentro de las jornadas antimundialistas y discutirán actividades relacionadas con movimientos sociales y causas internacionales.

Alternativas viales: Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Eje 8 Sur.

Unión de Bienestar Cultural Indígena Triqui

Durante el transcurso del día permanecerán en las inmediaciones de la Secretaría de Gobierno, en el Zócalo capitalino, para solicitar espacios donde puedan comercializar sus artesanías y, además, gestionar apoyos relacionados con vivienda para integrantes de su comunidad.

Alternativas viales: Eje Central, José María Izazaga, Fray Servando y Circunvalación.

Movimiento de Regeneración Sindical

A lo largo del día instalarán mesas de recolección de firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la alcaldía Benito Juárez. La actividad forma parte de la denominada Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador, mediante la cual buscan reunir apoyo contra la actual dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Alternativas viales: Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Eje 8 Sur.

EVENTOS MASIVOS

Gigantes del Fútbol

Durante todo el día permanecerá abierta esta exposición instalada sobre Paseo de la Reforma, donde visitantes nacionales y extranjeros pueden recorrer diversas figuras monumentales e instalaciones relacionadas con la historia del futbol y la Copa del Mundo. Se prevé una constante afluencia de personas durante toda la jornada.

Aunque el gobierno prohibió el ingreso de alcohol al perímetro de transmisión, los fanáticos han encontrado la manera de sortear la restricción. Ricardo Vitela

Alternativas viales: Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Insurgentes y Río San Joaquín.

Futlán, Tierra de Fútbol

En Parque Aztlán continúan las actividades interactivas dedicadas al Mundial de Futbol 2026. Los asistentes pueden participar en dinámicas, juegos y experiencias relacionadas con este deporte, por lo que se espera una importante presencia de visitantes durante prácticamente todo el día.

Alternativas viales: Avenida Constituyentes, Periférico, Ejército Nacional y Circuito Interior.

Disney On Ice

El Auditorio Nacional volverá a recibir una función de este espectáculo sobre hielo a las 18:00 horas. Como ha ocurrido en los últimos días, se espera una importante asistencia de familias, por lo que desde un par de horas antes comenzará a incrementarse la carga vehicular y peatonal en los alrededores del recinto.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Periférico, Ejército Nacional, Mariano Escobedo y Circuito Interior.

Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México"

Desde las 5:00 de la mañana continúan las grabaciones del documental en distintos puntos del Centro Histórico, principalmente en la Plaza de la Constitución y calles cercanas. La presencia del equipo de producción podría generar cierres parciales o restricciones momentáneas a la circulación.

Alternativas viales: Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Eje Central y Circunvalación.

Corredores Turísticos

A partir de las 6:00 horas seguirán operando los recorridos turísticos por algunos de los sitios más emblemáticos de la capital, como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Garibaldi, Polanco, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Debido al ambiente mundialista, se espera una mayor afluencia de visitantes.

Alternativas viales: Circuito Interior, Periférico, Viaducto y Eje Central, dependiendo de la zona.

Festival Campo Marte 26

Desde las 8:00 horas continuarán las actividades recreativas y de entretenimiento organizadas en Campo Marte como parte de la programación paralela al Mundial. Se espera una constante llegada de visitantes durante todo el día.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Periférico, Ejército Nacional y Circuito Interior.

Festivales Futboleros en la CDMX

A partir de las 10:00 horas continuarán las transmisiones de los partidos del Mundial en pantallas gigantes instaladas en distintos parques, deportivos y espacios públicos de la ciudad. Además de los encuentros, habrá actividades recreativas y zonas de convivencia para los aficionados.

Alternativas viales: Dependiendo de la sede, se recomienda utilizar Periférico, Circuito Interior, Viaducto o Eje Central.

México Aquí, "El lugar donde todo México converge"

Desde las 10:00 horas permanecerá abierta esta exposición instalada en el Monumento a la Madre, donde los asistentes podrán conocer muestras gastronómicas, artesanales y culturales de distintos estados del país.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Insurgentes, Avenida Chapultepec y Circuito Interior.

FIFA Fan Festival

A partir de las 11:30 horas el Zócalo capitalino volverá a convertirse en uno de los principales puntos de reunión para los aficionados al futbol. Además de la transmisión de los partidos en pantallas gigantes, habrá música, activaciones, venta de alimentos y diversas actividades recreativas, por lo que se espera una gran concentración de asistentes durante todo el día.

Alternativas viales: Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Eje 1 Norte y Circunvalación.

Play Passion

Desde las 12:00 horas el Hipódromo de las Américas ofrecerá experiencias inmersivas para los aficionados al futbol, con actividades interactivas, juegos y espacios temáticos relacionados con la Copa del Mundo.

Alternativas viales: Periférico, Avenida Conscripto, Ejército Nacional y Boulevard Manuel Ávila Camacho.

Lucha Libre Profesional

La tradicional función de lucha libre comenzará a las 19:30 horas en la Arena México, donde, como cada semana, se espera una importante asistencia de aficionados que generará movimiento vehicular y peatonal en la colonia Doctores.

Alternativas viales: Doctor Río de la Loza, Avenida Cuauhtémoc, Eje Central y Viaducto Miguel Alemán.

70° Aniversario de la Feria Nacional de San Pedro Tláhuac

La tradicional feria continúa con actividades durante todo el día, incluyendo eventos culturales, comerciales, gastronómicos y recreativos para toda la familia, por lo que se espera una importante afluencia de visitantes en el pueblo de San Pedro Tláhuac.

Alternativas viales: Avenida Tláhuac, Canal de Chalco, La Turba y Guillermo Prieto.

Fiesta Patronal de Santo Tomás Apóstol

Las celebraciones patronales continúan en el pueblo de Santo Tomás Ajusco, con actividades religiosas, musicales y populares que reunirán a habitantes y visitantes durante gran parte del día.

Alternativas viales: Carretera Picacho-Ajusco, Carretera México-Ajusco y Camino a Santo Tomás Ajusco.

Primera Asamblea Regional de los Testigos de Jehová 2026

Desde las 7:00 horas continuará esta reunión regional en Expo Santa Fe, donde se espera la llegada de cientos de asistentes provenientes de distintos puntos de la Ciudad de México y del Estado de México, lo que podría incrementar la carga vehicular en los accesos al recinto.

Alternativas viales: Vasco de Quiroga, Prolongación Paseo de la Reforma, Autopista México-Toluca y Avenida Tamaulipas.