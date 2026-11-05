Pobladores enardecidos en Tlalpan retienen a policías, ¿atropellaron a motociclista?

La muerte de un motociclista terminó en un terrible conflicto entre vecinos y policías de la Ciudad de México. Habitantes de San Miguel Xicalco, en la alcaldía Tlalpan, retuvieron a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y una patrulla, pues sospechaban que los uniformados estaban involucrados en el accidente que le costó la vida al hombre.

Todo comenzó luego de que el sujeto que presuntamente intentaba escapar de la policía se estrelló solo mientras viajaba en motocicleta.

Enseguida se generaron versiones encontradas. Algunos habitantes aseguraban que los agentes lo habían atropellado, mientras que otros reportes señalaban que el motociclista perdió el control de su unidad y terminó estrellándose por su cuenta.

Se encendieron los ánimos entre los pobladores, algunos decidieron retener a los policías y la patrulla para exigir que se aclarara lo sucedido.

Llegaron decenas de uniformados

El conflicto provocó una importante movilización de elementos de seguridad hacia la zona de San Miguel Topilejo, también en Tlalpan. Incluso se reportó presencia policiaca sobre la carretera México-Cuernavaca, a la altura de Casa Tlalpan.

Aunque en un principio la movilización despertó preocupación por la posibilidad de que los agentes fueran agredidos, los reportes aclararon que no se trataba de un intento de linchamiento, sino de una protesta de los habitantes por la muerte del motociclista.

Se puso muy tenso el momento Especial

En redes sociales comenzaron a circular videos relacionados con lo sucedido, mientras se mantenía la discusión sobre si el hombre había sido atropellado por los policías o si sufrió el accidente al intentar escapar.

De acuerdo con una de las versiones difundidas, mandos de la SSC mostraron a los habitantes información con la que buscaban demostrar que el motociclista se había accidentado sin ser impactado por la patrulla. Sin embargo, las circunstancias exactas del fallecimiento todavía requieren aclaración oficial.

Finalmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que los vecinos dejaron en libertad a los dos policías.

Además, los habitantes aceptaron reunirse este jueves 5 de noviembre con representantes de las autoridades para dar seguimiento a su denuncia y esclarecer lo que ocurrió.