Peluches, ropa, perfumes y más… aseguran más de 56 mil productos en MH

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), participó en verificaciones administrativas en establecimientos comerciales de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, donde fueron aseguradas aproximadamente 56 mil 463 piezas de diversos productos.

De acuerdo con la Semar, las diligencias se realizaron en comercios de la colonia Popotla y de la calle Dr. Alfonso Ortiz Tirado, con el apoyo de personal naval para brindar seguridad perimetral a los inspectores del IMPI.

El operativo Especial

El valor de los productos asegurados asciende a aproximadamente 423 mil 472.50 pesos, de acuerdo con la información difundida por la dependencia federal.

Tras las diligencias, la mercancía quedó bajo resguardo del IMPI, en sus instalaciones, para dar seguimiento a los procedimientos administrativos correspondientes.

La participación de la Armada de México se limitó a brindar seguridad perimetral durante las verificaciones, en coordinación con elementos de la SSC y el personal del instituto encargado de las inspecciones.

La Semar señaló que estas acciones forman parte de la coordinación entre instituciones para apoyar a las autoridades competentes en el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento del Estado de derecho.