Partido Verde busca facilitar vivienda a padres solteros en CDMX

Con el objetivo de garantizar condiciones de equidad para los hogares encabezados por hombres en situación de soltería, el Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para facilitar el acceso de los padres solteros a programas de vivienda pública, créditos y apoyos habitacionales.

La propuesta busca modificar el marco legal local para incorporar formalmente a los padres solteros dentro de los grupos de atención preferente en materia habitacional. De ser aprobada, las autoridades capitalinas deberán contemplar prioritariamente a este sector en los esquemas de financiamiento, subsidios y desarrollo de vivienda impulsados por el gobierno de la metrópoli.

El proyecto cuenta con el respaldo de Jesús Sesma Suárez, líder del PVEM en la Ciudad de México, quien enfatizó que la legislación actual debe adaptarse a las nuevas dinámicas de la sociedad mexicana.

La medida pretende reconocer el doble reto que enfrentan los hombres que asumen en solitario la crianza, el cuidado y la manutención económica de sus hijas e hijos sin una red de apoyo conyugal.

Las familias han evolucionado y las leyes deben hacerlo también. Debemos garantizar que ningún padre que asume solo la responsabilidad de su hogar quede fuera de las oportunidades que ofrece la ciudad”, afirmó Sesma Suárez.

El dirigente ecologista destacó que contar con un hogar adecuado trasciende la sola tenencia de un inmueble, pues constituye la base para la estabilidad, la seguridad y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, expuso que las políticas públicas de la Ciudad de México deben reflejar la diversidad de los hogares contemporáneos y evitar vacíos legales que dejen desprotegidas a familias monoparentales masculinas.