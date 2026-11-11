Ofrecen sesiones de belleza a pacientes oncológicas en CDMX

Más de mil mujeres con cáncer han recibido servicios de belleza gratuitos durante las jornadas de "Delineando Sonrisas", asociación civil fundada por Cindy Brum.

Mujeres con cáncer Especial

Desde hace más de tres años, han creado una red altruista de 50 especialistas, se informó a través de un comunicado.

La jornada más reciente ocurrió este martes en el Salón D'Valle en Iztapalapa, en donde se ofrecieron servicios de cosmetología, micropigmentación, maquillaje, aplicación de pestañas, diseño de cejas, manicura, podología, tatuaje artístico, psicología y enfermería.

El propósito de la organización es construir una comunidad en la que las pacientes encuentren apoyo sin importar su situación económica.

“En Delineando Sonrisas creemos que nadie debería enfrentar el cáncer sintiéndose solo o dejando de reconocerse frente al espejo", indicó.

Hubo hasta servicio de tatuado Especial

Los cambios físicos derivados de las terapias oncológicas pueden transformar la imagen personal y afectar la manera en que las pacientes se relacionan consigo mismas.

La pérdida del cabello, las cejas y las pestañas, así como las alteraciones en la piel y las uñas, representan retos que pocas veces ocupan un lugar central en la conversación sobre el cáncer, agregó.

Mujeres con cáncer Especial

“Vivir con cáncer en etapa 4 y metástasis cambia muchas cosas, pero participar en esta jornada me ha permitido volver a sentirme yo misma. Me recuerda que sigo siendo una mujer valiosa, que merezco sentirme bonita, cuidada y feliz, independientemente de la enfermedad que tengo", dijo Estela Alverde, paciente beneficiaria.

En 2025, se estima que se registraron 111 mil 200 nuevos casos de cáncer entre la población femenina, de los cuales 31 mil 43 correspondieron a cáncer de mama.