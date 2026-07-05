El Monumento a la Revolución ya se llenó también para el México vs Inglaterra

El Monumento a la Revolución de la Ciudad de México ya alcanzó su capacidad máxima para ver el partido México contra Inglaterra de octavos de final del Mundial, señaló el Gobierno capitalino en sus redes sociales.

El Gobierno de la CDMX también pidió a los aficionados ubicar el Festival Futbolero más cercano a su domicilio para disfrutar de la transmisión.

“Celebra donde te encuentres, sigue las indicaciones de las autoridades y recuerda que la mejor jugada es cuidarnos entre tod@s”, agregó.

En la estación Hidalgo aún hay lugar para ver el partido, pero comienza a llover de nuevo en la CDMX.