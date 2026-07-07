Costo de muros verdes en el Metro está por debajo del mercado: Rubalcava

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro pagó cinco mil 600 pesos por metro cuadrado por la instalación de muros verdes en diversas estaciones de la Línea 2, que fueron intervenidas como parte de las obras mundialistas.

Adrián Rubalcava, director general del Metro, aseguró que el costo de estos muros, “se encuentra por debajo del precio de mercado”.

Explicó que una instalación similar en el mercado alcanza un costo aproximado de siste mil 400 pesos por metro cuadrado, por lo que consideró que el precio obtenido para el Metro fue favorable.

Foto: Especial

“Si yo como cliente voy y pido que me lo hagan en mi casa o en mi empresa, tiene un costo de siete mil 400 pesos con una empresa similar. Entonces obtuvimos un costo muy bajo de los muros verdes”, afirmó tras la entrega de los trabajos de rehabilitación en las estaciones Bellas Artes e Hidalgo, encabezada por la jefa de Gobierno.

Enfatizó que la empresa responsable de la instalación asumió una garantía de siete meses, que contempla la reposición de las plantas en caso de que no sobrevivan o el sistema no funcione adecuadamente durante este periodo.

Al finalizar, será el STC Metro, el encargado del mantenimiento, dijo.

El proyecto incorpora tecnología para monitorear el comportamiento de las plantas dentro del sistema de transporte, donde enfrentan condiciones distintas a las de un espacio abierto debido a la alta afluencia de usuarios, el calor y la iluminación artificial.

Se evalúa el estrés que reciben las especies vegetales mediante un esquema que simula los ciclos de día y noche, con el propósito de determinar si el sistema funciona conforme a lo previsto y garantizar la supervivencia de la vegetación.

Si los muros verdes no funcionan, el proveedor garantiza reponer las plantas hasta que funcione, durante el tiempo de garantía”, detalló Adrián Rubalcava.

Foto: Especial

Perspectiva sobre goteras

Sobre las filtraciones registradas en algunas estaciones recién rehabilitadas, Rubalcava sostuvo que se trata de un fenómeno habitual en sistemas subterráneos y rechazó que ello signifique fallas en la obra.

Todos los Metros del mundo que están bajo tierra tienen que lidiar con las filtraciones. Vamos a seguir atendiéndolas, pero decir que desaparecerán por completo sería mentir”.

Explicó que Bellas Artes se encuentra debajo de la Alameda Central, donde la captación de agua es permanente por la existencia de áreas verdes y vialidades.

Todos los metros del mundo que están bajo tierra tienen que lidiar con las filtraciones. El agua siempre va a buscar por dónde salir”, afirmó.

Para contener las filtraciones se realizan perforaciones e inyecciones de poliuretano, aunque Adrián Rubalcava aclaró que ningún sistema subterráneo puede garantizar la desaparición absoluta de las filtraciones.

Incluso sostuvo que localizar únicamente unas cuantas goteras en una estación de las dimensiones de Bellas Artes representa un avance.

Así lo dijo mientras a un metro de donde se llevó a cabo la entrega de las estaciones Bellas Artes e Hidalgo, una gotera caía sobre las sillas colocadas para los asistentes.