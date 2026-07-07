Mundial dispara remisiones al Torito; 1 de cada 3 conductores rebasó el límite de alcohol

A poco más de tres semanas del operativo especial por la Copa Mundial de Futbol 2026, cerca de uno de cada tres de los poco más de 2 mil 600 automovilistas que han sido sometidos al Alcoholímetro han terminado en El Torito de la Ciudad de México.

'Conduce Sin Alcohol'.

La cifra equivale además a casi la mitad de los remitidos durante todo el dispositivo decembrino del año pasado.

Torito en el Mundial Especial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó este martes que del 11 de junio y el 6 de julio, 853 automovilistas fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas por conducir con niveles de alcohol superiores a los permitidos, una cifra que representa 46.5 por ciento de las mil 834 personas sancionadas durante el operativo de fin de año de 2025.

Foto: Archivo/ Excélsior.

En el mismo periodo, personal de Tránsito adscrito al Alcoholímetro aplicó 248 mil 465 pruebas AlcoStop, -para detectar alcohol al interior de los vehículos-, y 2 mil 674 pruebas de alcoholemia mediante aire espirado; prácticamente uno de cada tres conductores rebasó el límite legal y fue remitido al Torito.

Como resultado del operativo también fueron enviados 845 vehículos a depósitos vehiculares.

Las 853 remisiones registradas en menos de cuatro semanas también equivalen al 35.3 por ciento de los 2 mil 418 automovilistas sancionados durante el operativo decembrino de 2024.

Los periodos de fin de año, son los de mayor actividad del programa Conduce Sin Alcohol.