Ejecutan órdenes de aprehensión a extorsionadores de comerciantes en CDMX

En seguimiento a la Estrategia de Combate al delito de extorsión y resultado de trabajos de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en coordinación con agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión, tres de ellas en reclusión.

Se trata de José Antonio "N", Marcel Emiliano "N", Eder Aldahir "N" y Juan Carlos "N", vinculados a la extorsión en contra de comerciantes y locatarios, y a otros delitos como robo y homicidio, en diversas alcaldías informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

Los mandamientos judiciales se realizaron en seguimiento a una carpeta de investigación por los delitos de extorsión, robo, robo agravado, delitos contra la salud y homicidio simple en grado de tentativa, en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuajimalpa.

Luego de trabajos de investigación la SSC obtuvo datos de prueba sólidos y suficientes para corroborar la participación de los cuatro sujetos, en esos delitos, los cuales fueron entregados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio, quien liberó los mandamientos judiciales.

Dos primeras diligencias se ejecutaron en el Centro Penitenciario, ubicado en la colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa, donde a Marciel “N” de 20 años y Edher Aldair “N” de 24 años de edad se les notificaron las Órdenes de Aprehensión en su contra, y quedaron a disposición de la autoridad que los requiere para continuar con su proceso judicial.

Asimismo, en el Reclusorio Preventivo Varonil ubicado en la calle Jaime Nunó y la calzada Cuautepec, de la colonia Chalma de Guadalupe, los efectivos notificaron a Emiliano “N” de 37 años de edad, quien además tiene cuatro ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por Delitos contra la salud y Homicidio simple en grado de tentativa, del mandamiento en su contra.

La última orden judicial, se cumplimentó en calles de la colonia San Mateo Tlaltenango, de la alcaldía Cuajimalpa, donde fue ubicado y notificado Juan Carlos “N” de 35 años de edad, quien tiene cuatro ingresos al Sistema penal por Robo en distintas modalidades y homicidio calificado.

El sujeto fue puesto a disposición de la autoridad que lo requiere en un centro penitenciario.

En un mensaje en sus redes sociales, el jefe de la Policía capitalina aseguro que la dependencia continuará, atendiendo todas las denuncias ciudadanas, “con inteligencia e investigación para desarticular células delictivas y detener a los generadores de violencia”.