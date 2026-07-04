Capturan a sujeto por intentar vaciar cajeros automáticos con tarjetas robadas

Un hombre de 32 años fue detenido por elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de ser sorprendido manipulando diversas tarjetas bancarias en los cajeros automáticos de una sucursal ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, sin que pudiera acreditar la propiedad de los plásticos.

La detención ocurrió en una sucursal bancaria ubicada en avenida Ingeniero Eduardo Molina, en la colonia El Coyol, luego de que personal de Seguridad y Protección Bancaria (SEPROBAN) alertó a los elementos de la PBI sobre la actitud sospechosa del individuo, captada a través del sistema de videovigilancia del inmueble.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre ingresaba de manera reiterada tarjetas de distintas instituciones financieras en los cajeros automáticos, lo que alertó al personal de seguridad de la sucursal.

Al atender la alerta, policías de la PBI observaron que el sujeto intentó abandonar el banco, además de adoptar una actitud nerviosa.

Ante ello, los uniformados le realizaron una revisión preventiva y localizaron entre sus pertenencias siete tarjetas bancarias emitidas por diferentes instituciones crediticias, de las cuales el hombre no pudo acreditar la legítima propiedad ni explicar su procedencia, por lo que fue detenido.

El sujeto, junto con las tarjetas aseguradas, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.