Muere motociclista tras impactarse contra unidad del Metrobús

Un motociclista perdió la vida este martes tras impactarse contra una unidad del Metrobús en el cruce de Prolongación División del Norte y la estación Preparatoria 1 de la Línea 5, en la alcaldía Xochimilco.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Movilidad (Semovi), el conductor de la motocicleta presuntamente intentó incorporarse o cruzar el carril confinado por donde circulaba la unidad del Metrobús, que en ese momento salía de la estación, pero terminó impactándose contra el costado izquierdo de la unidad para posteriormente caer sobre el pavimento.

Testigos aseveraron que el motociclista, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, trataba de evadir a elementos de Tránsito que momentos antes le habían marcado el alto.

Durante la maniobra perdió el control y se registró la colisión.

Al lugar acudieron paramédicos y equipos de emergencia; sin embargo, al revisar al motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras que el operador del Metrobús fue presentado ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración.