Mañana de lluvia y accidentes en CDMX; toma precauciones

Hoy martes 25 de agosto han amanecido muy accidentado en calles de la Ciudad de México, en parte por el pavimento mojado ya que ha llovido prácticamente toda la madrugada y parte de la mañana.

Un aparatoso accidente ocurrió alrededor de las 6:40 de la mañana en calles del Barrio de Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa. Ahí, un conductor terminó dentro de una zanja abierta por posibles trabajos de drenaje no concluidos y al parecer más señalizados.

Cae a zanja Especial

El vehículo terminó atorado dentro de la excavación. Al sitio llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes comenzaron las maniobras para sacar la unidad.

Los bomberos tuvieron que empujar y maniobrar el automóvil hasta conseguir regresarlo nuevamente a una zona segura. Por fortuna, el incidente quedó únicamente en el susto y los daños al vehículo.

No fue la única emergencia

Alrededor de las 6:30, los servicios de emergencia fueron movilizados hacia la colonia San Miguel Teotongo, donde un camión que transportaba pesadas bobinas de papel terminó volcado sobre uno de sus costados.

La unidad quedó atravesada en la vía pública y los bomberos tuvieron que trabajar para regresarla a su posición normal. Pese a lo aparatoso de la volcadura y al peso de la carga que llevaba el camión, no se reportaron personas lesionadas.

Iztapalapa otra vez

Horas antes, cerca de las 3:15 de la madrugada, los bomberos atendieron otro accidente en la colonia Minerva, también en Iztapalapa. En ese punto, un automóvil sufrió un choque y quedó sobre la cinta asfáltica. Nuevamente, pese al golpe, no hubo personas lesionadas.

Volcadura

En la madrugada también hubo otra volcadura, alrededor de las 3:30 horas, los equipos de emergencia acudieron a la colonia San José Insurgentes, en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que un automóvil particular terminara completamente volcado sobre el toldo.

Los bomberos realizaron las maniobras necesarias para poner el vehículo sobre sus cuatro ruedas, tampoco hubo reporte de personas heridas.

Árbol caído

En la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, un árbol de aproximadamente 15 metros de largo se desprendió desde la raíz y cayó directamente sobre un automóvil estacionado.

Cae árbol

Los bomberos acudieron para cortar y retirar el enorme árbol, liberar el vehículo y dejar la zona sin riesgo para vecinos y automovilistas.