¡Macabro! Captan a sujeto arrastrando a una persona inconsciente en Ticomán

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fueron alertados sobre un sujeto que arrastraba lo que parecía ser una persona inconsciente en calles del norte de la Ciudad de México.

Al llegar al lugar los uniformados detuvo a un hombre de aproximadamente 23 años de edad, en aparente situación vulnerable, era el sujeto que arrastraba a una persona inconsciente en la calzada Ticomán y la avenida Insurgentes Norte, en la colonia Lindavista, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El detenido les dijo a los policías que su amigo no respondía a los llamados por lo que lo envolvió en una bolsa de plástico para llevarlo con sus familiares; una vez que se supieron los detalles, los policías dieron parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes y la zona fue acordonada.

En tanto, el detenido quedó a disposición de las autoridades ministeriales para definir su situación jurídica y para realizar las investigaciones correspondientes.