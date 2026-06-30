Marins de CDMX campeón de Torneo Latin America World Serie

En un torneo internacional de béisbol que reunió a jóvenes talentos de 100 equipos de México, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana, la escuadra infantil originaria de la Ciudad de México, Marins U12, se proclamó Campeón del Torneo Latin America World Series 2026, organizado por la National Championship Sports (NCS).

El histórico Estadio Kukulcán Álamo, casa de los Leones de Yucatán, en la ciudad de Mérida, albergó la ceremonia de inauguración y los juegos estelares, que incluyó divisiones desde la infantil 6U hasta la juvenil 18U, en un certamen desarrollado del 22 al 28 de junio.

Equipo ganador Especial

El partido por el campeonato de la categoría U12, se definió de manera contundente. Los Marins dominaron de principio a fin al vencer por marcador 10-0 al equipo de Potros de Baja California.

La clave del encuentro estuvo en la lomita, gracias a una actuación impecable del pitcher abridor, el "Zurdo Veliz", quien dominó a la ofensiva rival para colgar el cero y guiar a los suyos a la victoria.

La directiva de la escuadra capitalina extendió un reconocimiento especial al mánager Juan Pablo Marín, además de Denise Martínez, en la organización y administración y en el trabajo de difusión de Tamara Marín Martínez, como community manager.

"Gracias por trabajar incansablemente por esta gran familia Marins y por impulsar este sueño que nació con el deseo de apoyar el desarrollo deportivo de su hijo, Lobito Marín, y que hoy inspira a toda una manada", destacaron en sus redes sociales.

Con este gran resultado, los Marins pusieron en alto el nombre de México, dejando en claro que el llamado "Rey de los Deportes", tiene un futuro brillante en nuestro país.