Hallan sin vida a la enfermera Fátima; un sujeto fue detenido por el feminicidio 

Un hombre identificado como Joel Ricardo “N” permanece en prisión preventiva por su probable participación en la desaparición de la joven Fátima de 20 años, ocurrida en la alcaldía Álvaro Obregón, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Desde el 21 de junio la joven, quien se desempeñaba como enfermera, fue reportada como desaparecida. Fue vista por última por última vez luego de salir de su trabajo ubicado en la colonia Olivar de los Padres.

La hallaron sin vida Especial

Por ello, las autoridades emitieron la ficha de búsqueda de Fátima Ozoara Cid Vázquez.

La Fiscalía CDMX informó en un comunicado que fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven en un paraje cerca de la Carretera Santa Martha-Cuernavaca, en los límites de Morelos y el Estado de México.

“Se estableció un polígono de interés para la búsqueda de la joven en una zona limítrofe entre Morelos y el Estado de México. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos encabezó labores de búsqueda que derivaron en la localización del cuerpo sin vida de una mujer joven en la carretera Santa Martha-Cuernavaca, paraje Ojo de Agua, en el municipio de Ocuilan, Estado de México, donde se llevaron a cabo las diligencias correspondientes con intervención de las autoridades de dicha entidad.

“La Fiscalía CDMX brindó acompañamiento a la familia de la víctima para acudir al Servicio Médico Forense en el Estado de México para hacer reconocimiento de la víctima, a través de la PDI y de una célula de atención victimal”, indicó.

El sujeto probablemente involucrado en el feminicidio fue detenido desde el 23 de junio.

A partir de la denuncia de familiares, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación (PDI) activó los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes.

Como parte de las diligencias realizadas, se recabaron entrevistas, se analizaron videograbaciones y se realizaron trabajos de campo que permitieron establecer la posible participación del detenido en los hechos, agregó.

“El 23 de junio de 2026, agentes de la PDI detuvieron en flagrancia a Joel Ricardo ‘N’, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Posteriormente, en audiencia inicial, un juez de control calificó como legal su detención; la Fiscalía CDMX formuló imputación por el delito de desaparición de persona cometida por particular agravada y solicitó su vinculación a proceso.

“La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional. En tanto, la autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, indicó.

La Fiscalía CDMX afirmó que continuará con las investigaciones correspondientes, en coordinación con las autoridades del Estado de México y Morelos, a fin de esclarecer plenamente los hechos, fortalecer la acusación contra el probable responsable y garantizar a la familia de la víctima el acceso a la justicia, con perspectiva de género y enfoque de atención integral.