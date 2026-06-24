Marchas, manifestaciones, juego de México en CDMX y más paralizarán calles HOY

HOY miércoles 24 de junio en la Ciudad de México se esperan al menos tres marchas, 12 manifestaciones y casi 20 eventos masivos entre ellos el partido entre México vs Chequia en el Estadio Ciudad de México en el marco del Mundial 2026.

Recuerda tomar precauciones y salir a tiempo, aquí las opciones viales en cada caso.

MARCHAS

Queremos Trabajo Digno

Hora: 12:00 hrs.

Línea 2 del Metro de la CDMX Foto: Cuartoscuro

Ruta: Metro General Anaya rumbo a Estadio Ciudad de México.

Demanda: Basificación, aumento salarial, jubilación digna y mejores condiciones laborales.

Alternativas viales: Eje 8 Sur Popocatépetl, Av. División del Norte, Eje Central, Río Churubusco.

Organización Perro MX

Hora: 15:00 hrs.

Ruta: Metro Universidad rumbo a Estadio Ciudad de México.

El Metro CDMX Foto: José Antonio García | Excélsior

Demanda: Devolución de animales desalojados del Refugio Franciscano.

Alternativas viales: Av. Insurgentes Sur, Av. Aztecas, Av. del Imán, Periférico Sur.

Colectivo “Buscando a Olin Hernando Vargas Ojeda”

Hora: 16:00 hrs.

Ruta: Estación Textitlán del Tren Ligero rumbo a Estadio Ciudad de México.

Demanda: Respeto y reconocimiento a familias buscadoras.

Alternativas viales: Calzada del Hueso, Canal de Miramontes, Acoxpa, Periférico Sur.

MANIFESTACIONES

1. Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación

Hora: 08:00 hrs.

Lugar: Metro Viaducto.

Alternativas viales: Viaducto Miguel Alemán, Eje 3 Sur, Eje 4 Sur, Isabel la Católica.

2. AMOTAC (Paro Nacional de Transportistas)

Hora: 08:00 hrs.

Lugares: Casetas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla.

Alternativas viales: Circuito Exterior Mexiquense, Arco Norte, Autopista Urbana Norte y Sur, Periférico.

3. Colectivo Día a Día x Palestina

Hora: 10:00 hrs.

Lugar: Secretaría de Gobernación.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Av. Chapultepec, Balderas, Bucareli.

4. Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos

Hora: 11:00 hrs.

Lugar: FGR, colonia Doctores.

Alternativas viales: Eje 2 Sur, Dr. Río de la Loza, Cuauhtémoc, Fray Servando.

5. Colectiva “Te Creo No Estás Sola”

Hora: 13:00 hrs.

Lugar: Juzgados del Reclusorio Oriente.

Alternativas viales: Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur, Anillo Periférico, Telecomunicaciones.

6. Venciendo al Maligno “Propiedad de Dios”

Hora: 14:00 hrs.

Lugar: Ángel de la Independencia.

Alternativas viales: Circuito Interior, Chapultepec, Río Tíber, Av. Insurgentes.

7. Colectivos Taurinos

Hora: 14:00 hrs.

Lugar: Asociación Nacional de Matadores, colonia Nápoles.

Alternativas viales: Insurgentes Sur, Patriotismo, Viaducto, Eje 5 Sur.

8. Guardia Galena en Defensa de los Perritos

Hora: 15:00 hrs.

Lugar: Campo Marte.

Alternativas viales: Ejército Nacional, Presidente Masaryk, Circuito Interior, Constituyentes.

9. Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora: 15:00 hrs.

Lugar: Metro Hidalgo.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Puente de Alvarado, Insurgentes, Circuito Interior.

10. Colectivos de Familias Buscadoras

Hora: 15:30 hrs.

Familiares de personas desaparecidas comenzaron a retirarse, con el gusto de haber llegado hasta el estadio Foto: Alejandro Aguilar | Excélsior

Lugar: Glorieta del Ahuehuete.

Alternativas viales: Circuito Interior, Chapultepec, Río Tíber, Hamburgo.

11. Frente Popular Revolucionario de Oaxaca

Hora: 16:00 hrs.

Lugar: Secretaría de Gobernación.

Alternativas viales: Reforma, Chapultepec, Balderas, Av. Hidalgo.

12. Colectiva Feminista “We R Women On Fire”

Hora: 16:00 hrs.

Lugar: Parque Xotepingo.

Alternativas viales: División del Norte, Calzada de Tlalpan, Miramontes, Canal Nacional.

EVENTOS MASIVOS

1. Danny Daniel

18:30 hrs. – Explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Alternativas: Insurgentes Norte, Montevideo, Ticoman.

2. Futlán, Tierra de Futbol

Durante el día – Parque Aztlán.

Alternativas: Constituyentes, Periférico, Ejército Nacional.

3. Gigantes del Futbol

Durante el día – Paseo de la Reforma.

Ciudad de Mexico. Paseo de la Reforma. Foto: Eduardo Jimenez Fernandez. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Alternativas: Circuito Interior, Chapultepec, Insurgentes.

4. México Ciudad que Baila “Memoria Luminosa IV”

Durante el día – Palacio de Bellas Artes.

Alternativas: Eje Central, Av. Hidalgo, Juárez.

5. Celebraciones Mundialistas “Conciertos de Música Vernácula”

Durante el día – Ángel de la Independencia.

Alternativas: Circuito Interior, Chapultepec, Insurgentes.

6. Corredores Turísticos

06:00 hrs. – Diversos puntos turísticos de la ciudad.

Alternativas: Ejes viales y Circuito Interior según la zona.

7. Filmación de Documental “Zócalo, el Corazón de México”

05:00 hrs. – Zócalo.

Alternativas: Eje 1 Norte, Fray Servando, Izazaga.

8. Festival Campo Marte 26

08:00 hrs. – Campo Marte.

Las transmisiones especiales programadas para la noche de este viernes se llevarán a cabo con normalidad Foto: Especial

Alternativas: Ejército Nacional, Constituyentes, Periférico.

9. FIFA Fan Festival

09:30 hrs. – Zócalo.

Alternativas: Eje 1 Norte, José María Izazaga, Fray Servando.

10. México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”

10:00 hrs. – Monumento a la Madre.

Alternativas: Insurgentes, Reforma, Circuito Interior.

11. Festivales Futboleros en la CDMX

11:00 hrs. – 16 alcaldías.

Alternativas: Variables según sede.

12. Play Passion

15:00 hrs. – Hipódromo de las Américas.

Alternativas: Periférico, Conscripto, Ejército Nacional.

13. Arcoíris Global de Ivette Mattern

19:00 hrs. – Del Monumento a la Revolución al Zócalo.

Alternativas: Eje Central, Circunvalación, Fray Servando.

14. Brinco del Chinelo “Chinelos Viajeros”

15:00 hrs. – Explanada del Estadio Ciudad de México.

Alternativas: Periférico Sur, Acoxpa, Calzada del Hueso.

15. México vs Chequia – Copa Mundial FIFA 2026

19:00 hrs. – Estadio Ciudad de México.

Alternativas: Periférico Sur, Miramontes, Acoxpa, Canal de Chalco.

16. Lucha Libre Profesional

19:30 hrs. – Arena México.

Alternativas: Eje Central, Cuauhtémoc, Dr. Río de la Loza.

17. 70° Aniversario de la Feria Nacional de San Pedro Tláhuac

Durante el día – San Pedro Tláhuac.

Alternativas: Tláhuac-Chalco, Av. La Turba, Canal de Chalco.

18. Fiesta Patronal de San Juan Bautista

13:00 hrs. – San Juan Tlihuaca, Azcapotzalco.

Alternativas: Aquiles Serdán, Camarones, Eje 5 Norte.

19. Celebración en Honor al Santo Patrón San Juan Bautista

Diversos horarios – San Juan Ixtayopan, Tláhuac.

Alternativas: Tláhuac-Tulyehualco, Av. La Turba, Canal de Chalco.