Marchas, manifestaciones, juego de México en CDMX y más paralizarán calles HOY
Este miércoles 24 de junio se esperan al menos 3 marchas, 12 manifestaciones y casi 20 eventos masivos entre ellos el partido entre México vs Chequia en el Estadio Ciudad de México.
HOY miércoles 24 de junio en la Ciudad de México se esperan al menos tres marchas, 12 manifestaciones y casi 20 eventos masivos entre ellos el partido entre México vs Chequia en el Estadio Ciudad de México en el marco del Mundial 2026.
Recuerda tomar precauciones y salir a tiempo, aquí las opciones viales en cada caso.
MARCHAS
Queremos Trabajo Digno
Hora: 12:00 hrs.
Ruta: Metro General Anaya rumbo a Estadio Ciudad de México.
Demanda: Basificación, aumento salarial, jubilación digna y mejores condiciones laborales.
Alternativas viales: Eje 8 Sur Popocatépetl, Av. División del Norte, Eje Central, Río Churubusco.
Organización Perro MX
Hora: 15:00 hrs.
Ruta: Metro Universidad rumbo a Estadio Ciudad de México.
Demanda: Devolución de animales desalojados del Refugio Franciscano.
Alternativas viales: Av. Insurgentes Sur, Av. Aztecas, Av. del Imán, Periférico Sur.
Colectivo “Buscando a Olin Hernando Vargas Ojeda”
Hora: 16:00 hrs.
Ruta: Estación Textitlán del Tren Ligero rumbo a Estadio Ciudad de México.
Demanda: Respeto y reconocimiento a familias buscadoras.
Alternativas viales: Calzada del Hueso, Canal de Miramontes, Acoxpa, Periférico Sur.
MANIFESTACIONES
1. Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación
Hora: 08:00 hrs.
Lugar: Metro Viaducto.
Alternativas viales: Viaducto Miguel Alemán, Eje 3 Sur, Eje 4 Sur, Isabel la Católica.
2. AMOTAC (Paro Nacional de Transportistas)
Hora: 08:00 hrs.
Lugares: Casetas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla.
Alternativas viales: Circuito Exterior Mexiquense, Arco Norte, Autopista Urbana Norte y Sur, Periférico.
3. Colectivo Día a Día x Palestina
Hora: 10:00 hrs.
Lugar: Secretaría de Gobernación.
Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Av. Chapultepec, Balderas, Bucareli.
4. Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Hora: 11:00 hrs.
Lugar: FGR, colonia Doctores.
Alternativas viales: Eje 2 Sur, Dr. Río de la Loza, Cuauhtémoc, Fray Servando.
5. Colectiva “Te Creo No Estás Sola”
Hora: 13:00 hrs.
Lugar: Juzgados del Reclusorio Oriente.
Alternativas viales: Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur, Anillo Periférico, Telecomunicaciones.
6. Venciendo al Maligno “Propiedad de Dios”
Hora: 14:00 hrs.
Lugar: Ángel de la Independencia.
Alternativas viales: Circuito Interior, Chapultepec, Río Tíber, Av. Insurgentes.
7. Colectivos Taurinos
Hora: 14:00 hrs.
Lugar: Asociación Nacional de Matadores, colonia Nápoles.
Alternativas viales: Insurgentes Sur, Patriotismo, Viaducto, Eje 5 Sur.
8. Guardia Galena en Defensa de los Perritos
Hora: 15:00 hrs.
Lugar: Campo Marte.
Alternativas viales: Ejército Nacional, Presidente Masaryk, Circuito Interior, Constituyentes.
9. Colectivo “La Comuna 4:20”
Hora: 15:00 hrs.
Lugar: Metro Hidalgo.
Alternativas viales: Eje 1 Norte, Puente de Alvarado, Insurgentes, Circuito Interior.
10. Colectivos de Familias Buscadoras
Hora: 15:30 hrs.
Lugar: Glorieta del Ahuehuete.
Alternativas viales: Circuito Interior, Chapultepec, Río Tíber, Hamburgo.
11. Frente Popular Revolucionario de Oaxaca
Hora: 16:00 hrs.
Lugar: Secretaría de Gobernación.
Alternativas viales: Reforma, Chapultepec, Balderas, Av. Hidalgo.
12. Colectiva Feminista “We R Women On Fire”
Hora: 16:00 hrs.
Lugar: Parque Xotepingo.
Alternativas viales: División del Norte, Calzada de Tlalpan, Miramontes, Canal Nacional.
EVENTOS MASIVOS
1. Danny Daniel
18:30 hrs. – Explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero.
Alternativas: Insurgentes Norte, Montevideo, Ticoman.
2. Futlán, Tierra de Futbol
Durante el día – Parque Aztlán.
Alternativas: Constituyentes, Periférico, Ejército Nacional.
3. Gigantes del Futbol
Durante el día – Paseo de la Reforma.
Alternativas: Circuito Interior, Chapultepec, Insurgentes.
4. México Ciudad que Baila “Memoria Luminosa IV”
Durante el día – Palacio de Bellas Artes.
Alternativas: Eje Central, Av. Hidalgo, Juárez.
5. Celebraciones Mundialistas “Conciertos de Música Vernácula”
Durante el día – Ángel de la Independencia.
Alternativas: Circuito Interior, Chapultepec, Insurgentes.
6. Corredores Turísticos
06:00 hrs. – Diversos puntos turísticos de la ciudad.
Alternativas: Ejes viales y Circuito Interior según la zona.
7. Filmación de Documental “Zócalo, el Corazón de México”
05:00 hrs. – Zócalo.
Alternativas: Eje 1 Norte, Fray Servando, Izazaga.
8. Festival Campo Marte 26
08:00 hrs. – Campo Marte.
Alternativas: Ejército Nacional, Constituyentes, Periférico.
9. FIFA Fan Festival
09:30 hrs. – Zócalo.
Alternativas: Eje 1 Norte, José María Izazaga, Fray Servando.
10. México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”
10:00 hrs. – Monumento a la Madre.
Alternativas: Insurgentes, Reforma, Circuito Interior.
11. Festivales Futboleros en la CDMX
11:00 hrs. – 16 alcaldías.
Alternativas: Variables según sede.
12. Play Passion
15:00 hrs. – Hipódromo de las Américas.
Alternativas: Periférico, Conscripto, Ejército Nacional.
13. Arcoíris Global de Ivette Mattern
19:00 hrs. – Del Monumento a la Revolución al Zócalo.
Alternativas: Eje Central, Circunvalación, Fray Servando.
14. Brinco del Chinelo “Chinelos Viajeros”
15:00 hrs. – Explanada del Estadio Ciudad de México.
Alternativas: Periférico Sur, Acoxpa, Calzada del Hueso.
15. México vs Chequia – Copa Mundial FIFA 2026
19:00 hrs. – Estadio Ciudad de México.
Alternativas: Periférico Sur, Miramontes, Acoxpa, Canal de Chalco.
16. Lucha Libre Profesional
19:30 hrs. – Arena México.
Alternativas: Eje Central, Cuauhtémoc, Dr. Río de la Loza.
17. 70° Aniversario de la Feria Nacional de San Pedro Tláhuac
Durante el día – San Pedro Tláhuac.
Alternativas: Tláhuac-Chalco, Av. La Turba, Canal de Chalco.
18. Fiesta Patronal de San Juan Bautista
13:00 hrs. – San Juan Tlihuaca, Azcapotzalco.
Alternativas: Aquiles Serdán, Camarones, Eje 5 Norte.
19. Celebración en Honor al Santo Patrón San Juan Bautista
Diversos horarios – San Juan Ixtayopan, Tláhuac.
Alternativas: Tláhuac-Tulyehualco, Av. La Turba, Canal de Chalco.