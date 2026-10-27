Manifestaciones y eventos HOY 27 de octubre en CDMX; hay opciones viales

Este martes se prevén concentraciones en varios puntos de la Ciudad de México que afectarán los traslados viales, serán al menos 11 manifestaciones, tres citas agendadas y rodadas en moto y bicicleta. Las zonas más problemáticas serán la Doctores, Reforma, el Centro Histórico e Iztapalapa. El templo de San Hipólito será uno de los puntos más complicados por los festejos de San Judas Tadeo.

MANIFESTACIONES

Trabajadores del Seguro Social

A las 16:00 horas, integrantes de la Asamblea Nacional de Trabajadores del Seguro Social tendrán un encuentro en Calzada de Tlalpan 1036, colonia Nativitas. Discutirán un plan para exigir mejores condiciones laborales, aumento salarial, basificación, mayor presupuesto y abasto suficiente de insumos.

Personal de salud y agremiados del SNTSS se movilizan para exigir una mejora salarial y mejores condiciones laborales. Cuartoscuro

Para rodear la zona pueden utilizarse Plutarco Elías Calles, Eje 5 Sur, Isabel la Católica o División del Norte.

Familiares de menor atropellado

A las 9:00 horas, familiares de un menor atropellado en octubre de 2025 se concentrarán frente a los Juzgados Penales de la CDMX, en Dr. Lavista 114, colonia Doctores. Pedirán justicia y que el conductor señalado como responsable sea juzgado conforme a la ley. Podrían sumarse organizaciones en apoyo y presentarse afectaciones en los alrededores.

Para evitar la zona pueden utilizarse Eje Central, Dr. Vértiz, Avenida Chapultepec o Fray Servando Teresa de Mier.

Brujas Incansables

A las 9:30 horas se reunirán afuera del Metro Niños Héroes, en la colonia Doctores, para después acudir a Ciudad Judicial. Exigen transparencia en los Centros de Convivencia Familiar Supervisada y que se apliquen correctamente los protocolos con perspectiva de género y protección de menores. Podrían sumarse otras colectivas feministas.

Como alternativas están Dr. Vértiz, Eje Central, Avenida Chapultepec y Fray Servando.

Movimiento Pacífico por la Dignidad Religiosa

A las 10:00 horas habrá protesta frente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en Londres 247, colonia Juárez. En el marco del Día Internacional de la Libertad Religiosa, pedirán frenar la discriminación y la violencia religiosa, además de mayores garantías para ejercer libremente sus cultos.

Para evitar esa parte de la colonia Juárez pueden utilizarse Avenida Chapultepec, Insurgentes, Reforma o Bucareli.

Plataforma 4:20

A partir de las 12:00 horas habrá actividades en tres puntos: Monumento a la Madre, División del Norte con Avenida Cuauhtémoc y Gran Canal con Circuito Interior. Como en jornadas anteriores, recolectarán firmas, difundirán información sobre derechos cannábicos y ofrecerán talleres de reducción de riesgos.

Dependiendo del punto, pueden utilizarse Reforma, Circuito Interior, Dr. Vértiz, Eje 5 Sur, Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

Colectiva Micelias

A las 12:00 horas estarán afuera del Metro Constitución de 1917, en Iztapalapa, recolectando víveres para mujeres mazatecas que mantienen un plantón frente a la Suprema Corte.

Para evitar la zona pueden utilizarse Eje 6 Sur, Periférico Oriente o Avenida Tláhuac.

Trabajadoras de guarderías del IMSS

A las 13:00 horas continuarán con un plantón frente a las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez. Tendrán una asamblea para definir sus siguientes acciones en demanda de mejores salarios, prestaciones, personal suficiente y mejores condiciones laborales. A las 15:30 horas tienen prevista una plática sobre salarios.

Pueden utilizarse Circuito Interior, Insurgentes, Avenida Chapultepec o Río Mississippi.

Tejido Antifascista

A las 16:00 horas habrá una concentración en el Ángel de la Independencia. Los participantes protestarán contra lo que consideran uso excesivo de la fuerza pública y represión durante distintas manifestaciones. Podrían registrarse afectaciones viales y pintas durante la protesta.

Para evitar el Ángel pueden utilizarse Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Insurgentes o Eje 1 Norte.

La Kaos

A las 17:00 horas habrá una reunión en el Edificio Chihuahua, en Tlatelolco, para organizar una ofrenda por la libertad y la memoria estudiantil.

Para evitar esa parte de Tlatelolco pueden utilizarse Eje Central, Insurgentes Norte, Guerrero o Eje 2 Norte.

Unión General de Trabajadores de México

También a las 17:00 horas se concentrarán frente a la Alcaldía Venustiano Carranza, en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena. Reclamarán mejores salarios, respeto a sus derechos laborales e insumos suficientes para realizar su trabajo.

Como alternativas están Fray Servando, Congreso de la Unión, Avenida del Taller y Eje 3 Oriente.

Familiares y amigos de estudiante de la UNAM

Durante el día realizarán una olla comunitaria en la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria para recordar a un estudiante y activista asesinado en octubre de 2011.

CITAS AGENDADAS

Extrabajadores de Altos Hornos

A las 10:00 horas acudirán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en Boulevard Adolfo López Mateos 1968, colonia Alpes, para solicitar el pago de su liquidación por parte de la empresa AMSA.

Como alternativas pueden utilizarse Avenida Revolución, Barranca del Muerto, Periférico y Avenida de los Insurgentes.

Sendero Comunitario para la Emancipación

Durante el día acudirán al Edificio de Gobierno, en el Zócalo, para solicitar su incorporación a programas de vivienda y empleo.

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Artesanos indígenas zapatistas

A las 16:30 horas acudirán al Edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución, donde solicitarán espacios en la vía pública para poder vender sus artesanías.

Como alternativas están Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

RODADAS

Por la noche habrá movimiento rumbo a San Hipólito. A las 22:00 horas, motociclistas saldrán desde San Felipe de Jesús, en Gustavo A. Madero, hacia el templo ubicado en la colonia Guerrero, como parte de su rodada anual dedicada a San Judas Tadeo. Durante el trayecto podrían presentarse afectaciones viales.

Celebración a San Judas Tadeo.

También habrá una rodada ciclista con salidas a las 19:45 y 20:15 horas desde Lindavista y Tepeyac Insurgentes rumbo a Ojo de Agua, Estado de México.

EVENTOS MASIVOS Y DE ENTRETENIMIENTO

Debido a un evento denominado Show Run de Sergio "Checo" Pérez, el tramo de Paseo de la Reforma entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia esta cerrado en sus carriles centrales, por lo que los laterales están muy congestionados. El evento gratuito se llevará a cabo como preámbulo al Gran Premio de México y será para celebrar las 300 carreras de Checo Pérez en la Fórmula 1. El piloto tapatío rodará por primera vez ante su público al volante de un monoplaza de su nueva escudería, Cadillac F1 Team. El show será el miércoles 28 de octubre de 10:00 a 12:30 horas. Pero desde hoy comenzaron los preparativos.

En tanto, el punto más pesado de hoy será San Hipólito. Desde las 7:30 horas habrá actividades por la fiesta de San Judas Tadeo y se espera la llegada de miles de fieles durante todo el día. Afectadas Avenida Hidalgo, Reforma, Zarco, Guerrero y Avenida Juárez.

Así serán las afectaciones viales Especial

En Reforma continúan las actividades de Día de Muertos, con el Festival de Flores de Cempasúchil, los Alebrijes Monumentales y, desde las 19:00 horas, las Esculturas Luminosas entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec.

En espectáculos, Oye Live comienza a las 18:00 horas en el Pepsi Center del WTC, mientras que Eterno, con Marcos Vidal, Marcos Witt y Marcos Barrientos, será a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional. En el Centro habrá lucha libre a las 19:30 horas en la Arena México.

También continúan las celebraciones de Día de Muertos en Tláhuac, incluidas las actividades en Mixquic, además de distintos festejos en las 16 alcaldías.