Lluvia matutina deja estragos en CDMX y límites con Edomex

La lluvia con tormenta eléctrica y niebla que azotó a la Ciudad de México dejó estragos en la capital, principalmente en la zona nororiente, cerca de los límites con el Estado de México.

Lluvia de la mañana Especial

Entre las 6:00 y las 10:00 horas, la zona con más lluvia acumulada era la colonia Ex Ejido de San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero, en donde ya se habían acumulado 47 milímetros de lluvia, es decir, 47 litros por metro cuadrado, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

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Tres viviendas y seis calles resultaron afectadas por el agua en la colonia San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

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Durante la noche del lunes y la madrugada de este martes el Heroico Cuerpo de Bomberos había atendido en toda la capital la caída de 79 árboles, 3 postes, 14 encharcamientos y 7 cortocircuitos.

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Avenida Gran Canal y su Parque Lineal sufrieron inundaciones.

La Segiagua desplegó 115 trabajadores y 41 equipos para atender las afectaciones.

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Mientras que la SGIRPC mantenía la Alerta Naranja por lluvias fuertes para las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.

Además, están pronosticados chubascos para el horario en que se realizará el juego México contra Ecuador.

Lluvia GAM Ricardo Lara

Un video tomado en la zona de la Avenida José Loreto Fabela, que se ubica en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México, cerca de la zona de Bosque de San Juan de Aragón muestra semáforos caídos, también hubo inundaciones por aguas negras que salían de las coladeras. Personal de Segiagua acudieron a atender la emergencia.