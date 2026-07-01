Se desploma losa en vivienda de la colonia Álamos

Equipos de emergencia se movilizaron por el reporte de un derrumbe en la colonia Álamos, en la alcaldía de Benito Juárez.

El reporte se debió a la caída de un techo en el número 120 de la calle de Aragón, casi esquina Cádiz de la citada colonia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del sistema Blindar, al ser los primeros respondientes, solicitaron el apoyo del cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y de Protección Civil, quienes al llegar ingresaron a la vivienda para rescatar a tres personas. entre ellos un menor de edad.

Paramédicos de la ambulancia PC 103 BJ valoraron a las personas que resultaron solo con crisis nerviosa, también fueron auxiliados por familiares que llegaron al domicilio afectado.

Las autoridades de la alcaldía estarán en contacto directo con los afectados para brindarles la ayuda necesaria Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Autoridades de la alcaldía de Benito Juárez llegaron para tomar conocimiento de los hechos e informar sobre el estado de la casa afectada y los procedimientos a seguir.

Estamos en una situación de una vivienda, donde una losa azotea en una de las habitaciones del segundo piso se vino abajo, las razones por un lado es el sistema constructivo que es a partir de vigas de madera, soleras y un pequeño entortado de concreto que se venció y se vino abajo”, explicó Bernado Lartigue, jefe de Gabinete del alcalde de Benito Juárez.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Personal de la alcaldía retirará el cascajo para quitarle peso a la estructura de la losa entre los pisos, esto será supervisado por un Director Responsable de Obra (DRO) de la alcaldía Benito Juárez, aunado una revisión de la estructura general y serán apuntaladas dos habitaciones contiguas para darle estabilidad a la vivienda.

El inmueble quedará de momento inhabitable por las revisiones respectivas, hasta que se determine un dictamen si la casa es habitable o no.

Las autoridades de la alcaldía estarán en contacto directo con los afectados e indicaron que darán todo el apoyo necesario a la familia afectada.