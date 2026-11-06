Cae presunto integrante de banda dedicada al robo de vehículos en Tlalnepantla

Un hombre identificado como Hugo Gerardo "N", de 54 años, fue detenido durante un cateo realizado en un inmueble de la alcaldía Gustavo A. Madero, ya que sería integrante de un grupo delictivo dedicado al robo de vehículos con violencia en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

De acuerdo con información de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, las investigaciones relacionan al grupo con al menos dos robos de vehículos cometidos en octubre pasado, en las colonias Izcalli del Río y Valle Ceylán.

El primer hecho ocurrió el 24 de octubre, alrededor de las 22:01 horas, cuando fue robado un Nissan Tsuru azul, modelo 2009, con placas LSE694A. El segundo se registró el 25 de octubre, aproximadamente a las 18:00 horas, cuando fue sustraída una camioneta Chevrolet Silverado roja, con matrícula NWR287C.

Foto: Especial

Como parte de las indagatorias, los agentes identificaron que los presuntos responsables utilizaban una camioneta Chrysler Voyager color café claro, con placas MKC-480-D, para trasladarse y cometer los atracos.

Con estos datos, las autoridades solicitaron y obtuvieron una orden de cateo para intervenir un domicilio ubicado en avenida Francisco Villa número 41, colonia Loma La Palma, en la alcaldía Gustavo A. Madero. La diligencia inició a las 01:50 horas del 5 de noviembre y tuvo resultados positivos.

Durante el operativo fueron aseguradas 13 bolsas con vegetal verde seco, con características de la marihuana, así como otras 40 bolsas que contenían una sustancia sólida cristalina.

También localizaron dos pares de placas del Estado de México, correspondientes a las matrículas MSH-558-C y NZL-12-93, ambas con reporte de robo, además de tres bolsas con una sustancia sólida blanca.

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Entre los objetos decomisados se encuentra un arma tipo pistola, de color negro con empuñadura verde, que presenta las leyendas Ring's y Glock Austria, así como un teléfono celular marca Realme, que fue encontrado en el interior de una lavadora.

Asimismo, fue asegurada la camioneta Chrysler Voyager con placas MKC-480-D, señalada por las autoridades como el vehículo utilizado para cometer los robos.

Respecto al detenido, los registros policiales indican que cuenta con seis ingresos al sistema penitenciario por delitos como robo agravado, robo calificado y encubrimiento por receptación, entre 2003 y 2021.

Además, registra cinco presentaciones ante el Ministerio Público por investigaciones relacionadas con robo a transeúnte con violencia, robo de vehículo sin violencia y otros delitos.

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El hombre también aparece registrado con los nombres de José Antonio Guerra Soto y Hugo Gerardo García Colón.

El detenido y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que continuarán con las investigaciones para determinar su posible participación en los robos registrados en Tlalnepantla y establecer si existen más integrantes de esta agrupación delictiva.