Centros de acopio para apoyar a víctimas de los sismos en Venezuela

Tras los sismos de magnitud 7.5 y 7.2 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio de 2026 y que, de acuerdo con el reporte difundido por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), han dejado más de 2 mil personas fallecidas, además de miles de heridos y desaparecidos, diversas instituciones en México mantienen abiertos centros de acopio para reunir ayuda humanitaria.

La CIRT hizo un llamado a los medios de comunicación, estaciones de radio y plataformas digitales para difundir la ubicación de los centros de recepción de donativos, con el objetivo de fortalecer la solidaridad y ampliar el apoyo destinado a las comunidades afectadas.

Entre las opciones disponibles se encuentra la Red de Centros de Acopio del Gobierno de la Ciudad de México, integrada por 21 sedes distribuidas en distintos puntos de la capital, cuyos horarios varían de acuerdo con cada ubicación.

En estos centros se reciben alimentos no perecederos, como atún, sardinas, frijoles y fruta enlatada, galletas, cereales, chocolates, café soluble, aceite, harina de maíz y sueros orales. También se solicita leche en polvo, artículos de higiene personal —entre ellos cepillos y pasta dental, desodorante, toallas sanitarias, champú, papel higiénico y gel antibacterial—, además de material de curación.

Otro de los puntos de recepción es Topos México, que mantendrá abierta su colecta hasta el 3 de julio, con un horario de atención de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas.

Los donativos pueden entregarse en las sedes ubicadas en Magistrados 75, colonia Ampliación El Sifón, alcaldía Iztapalapa; Isabel La Católica 247, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc; e Isabel La Católica 542, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.

En estos centros se reciben alimentos no perecederos, artículos de primera necesidad, productos de higiene personal, material de curación, casas de campaña, lonas, materiales de protección, así como equipo y herramientas para brigadistas y rescatistas.

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana informó que mantiene activa su Fuerza de Tarea USAR (Urban Search and Rescue) y sus binomios caninos especializados en búsqueda y rescate para colaborar en las labores de atención a la emergencia.

La institución también invitó a la ciudadanía a apoyar mediante donaciones económicas a través de la campaña "Es momento de ser solidarios", disponible en su portal oficial.

La CIRT reiteró la invitación a la población para sumarse a esta iniciativa de ayuda humanitaria, destacando que la participación ciudadana será fundamental para atender las necesidades de miles de familias afectadas por los terremotos ocurridos en territorio venezolano.