Aficionados llegan al Fan Fest del Zócalo CDMX; la lluvia no detiene el ánimo festivo

Decenas de aficionados llegaron desde antes del amanecer a formarse para ingresar al FIFA Fan Fest localizado en el Zócalo de la Ciudad de México. Este martes 30 de junio se llevará a cabo el partido entre la Selección de México y la de Ecuador a las 7 de la noche, más de 12 horas antes del encuentro los fanáticos vestidos con los colores patrios ya hacían largas filas para ser de los primeros en ingresar. La lluvia no frenó el ambiente que cada uno de los asistentes mostraba con vivas de:

Aficionados esperan entrar al Fan Fest Rodolfo Dorantes

México, México, México…

Aficionados esperan entrar al Fan Fest Rodolfo Dorantes

Las puertas del Fan Fest del Zócalo serán abiertas alrededor de las 11:30 de la mañana, pero a los aficionados no les importa esperar horas para entrar y disfrutar del juego en la pantalla gigante colocada en el lugar.

Otro grupo de aficionados se concentraron afuera del hotel donde se hospeda la selección de Ecuador en la zona de Santa Fe al poniente de la Ciudad de México, ahí hicieron sonar las bocinas de sus automóviles, tocaban cornetas, chiflaban, gritaban y los que iban en moto hicieron arrancones, todo con la intención de no dejar descansar a los jugadores del equipo rival de México.

Hasta altas horas de la noche se retiraron, sin que se registraran mayores desmanes.

Aficionados llegan al Ángel para batucada

Ricardo Vitela

Baticada Ricardo Vitela

Desde la noche del lunes 29 de junio, decenas de aficionados de la Selección Mexicana se unieron un día antes del partido en la columna del Ángel de la Independencia, en la emblemática avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, para dar su apoyo a la marea verde que enfrentará a la selección de Ecuador.

Baticada Ricardo Vitela

A un día de que la Selección Mexicana juegue su cuarto partido en los dieciseisavos de final de la gesta mundialista en el estadio Ciudad de México, un grupo de aficionados se concentraron en el Ángel de la Independencia para apoyar al tricolor.

Banderazo Especial

La lluvia se hizo presente y se esperaba un gran número de aficionados por la convocatoria que se publicó en redes sociales de un banderazo.

Banderazo Especial

Entre cornetas cánticos, trompetas y tambores, la batucada se activó aun y con la lluvia que caía a plomo en la glorieta del Ángel de la independencia, aunque fueron pocos los asistentes la euforia de apoyo al tricolor se sentía y esa energía positiva se trasmitía hacia las mexicanas y los mexicanos que al pasar por la Avenida Paseo de la Reforma se unió al festejo.