Camioneta de trabajadores de mantenimiento hace maniobra súbita en Periférico Sur; hay lesionados 

Un aparatoso accidente registrado la noche del martes en la lateral de Periférico Sur, a la altura de la colonia Residencial Villa Coapa, en la alcaldía Tlalpan, dejó un saldo de 12 trabajadores de limpia lesionados, tres de ellos trasladados de urgencia a hospitales cercanos.

El percance ocurrió alrededor de las 23:00 horas en el cruce con la calle Las Huertas, cuando —de acuerdo con testimonios de los propios trabajadores y reportes preliminares— un vehículo particular les cerró el paso de manera repentina. Ante la maniobra inesperada, el conductor del camión de servicios urbanos intentó evitar la colisión directa “volanteando” la unidad; sin embargo, el pavimento mojado por las intensas lluvias y granizo registrados durante la tarde provocó que el vehículo derrapara y terminara impactándose contra un árbol.

Como resultado del choque, varios trabajadores que viajaban en la caja del camión fueron proyectados contra las herramientas de trabajo que transportaban, como palas y escobas, lo que agravó las lesiones. Equipos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de la Cruz Roja acudieron al sitio para atender a los heridos. Mientras tres de ellos fueron trasladados para valoración hospitalaria inmediata, el resto recibió atención en el lugar por contusiones y golpes diversos. Factores de riesgo

Las autoridades identificaron diversos factores que habrían incidido en el accidente. Entre ellos, las condiciones climáticas adversas, ya que la capital del país se encontraba bajo Alerta Amarilla debido a lluvias intensas y caída de granizo, lo que dejó el asfalto particularmente resbaloso en varios puntos de la vialidad.

Asimismo, se investiga la presunta imprudencia vial del conductor del automóvil que habría provocado el corte de circulación y que posteriormente se dio a la fuga. La policía capitalina inició un rastreo mediante las cámaras del sistema de videovigilancia del C5 para intentar ubicar al responsable.

Otro elemento señalado fue la seguridad en el transporte de personal, ya que el impacto evidenció los riesgos que enfrentan los trabajadores al trasladarse en la parte trasera de las unidades junto con herramientas y materiales de trabajo. Jornada accidentada en Periférico Sur

El choque de los trabajadores no fue el único incidente relevante en esta importante arteria vial. Horas antes, a la altura de la zona de Picacho-Ajusco, los fuertes vientos provocaron la caída de la lona de un anuncio espectacular sobre el segundo piso del Periférico, lo que derivó en cierres parciales a la circulación y severas afectaciones al tránsito.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones ante las lluvias y a respetar las medidas de seguridad, especialmente en vialidades de alta velocidad como Periférico Sur, donde las condiciones climáticas pueden incrementar significativamente el riesgo de accidentes.

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