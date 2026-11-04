Envenenamiento de perros en Xochimilco prende alertas en zonas de cultivo

En la zona chinampera y de producción de flores de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco, se han reportado una serie de casos de envenenamiento de perros. Rodrigo, un vecino de la demarcación, denunció recientemente la pérdida de sus dos mascotas: Sloopy y Lobito tras pasear por el lugar.

De acuerdo con el testimonio de Rodrigo, mientras exploraban la zona, los animales comenzaron a temblar y a presentar espuma en la boca. Dijo que en el sitio, unos minutos después murió Sloopy y cerca de ahí encontró una bolsa con restos de pollo crudo y con una coloración azulosa.

Me di una vueltecita por aquí por la zona, justamente en esa parte donde está un contenedor, en la parte de atrás estaba una bolsa con restos de pollo envenenado y fue lo mismo que vomitó uno de mis animalitos, Lobito, quien murió desafortunadamente dos días después”, relató Rodrigo.

En la veterinaria, según Rodrigo, le indicaron que los perros habrían consumido una sustancia que los productores locales, presuntamente, utilizan en grandes cantidades en sus cultivos para evitar que los animales causen daños.

Foto: Especial

Karina Cortés, fundadora de Comunidad Pro Canina, señaló que esta situación es un secreto a voces en la comunidad.

Todo el mundo lo sabe, aquí han habido muchos comentarios y propios productores, no solo de ahorita, sino de mucho tiempo atrás, la misma gente que ha traído a sus animales, han denunciado a través de redes sociales diversos casos de envenenamiento de los animales, precisamente porque los mismos productores de plantas recurren a estos métodos”.

Al respecto, un productor local consultado en la zona indicó que, aunque la presencia de perros maltrata los cultivos de cempasúchil durante las épocas de mayor producción, él considera que envenenarlos es un acto cruel; sin embargo, aseguró que la postura generalizada entre algunos habitantes es guardar silencio para evitar conflictos vecinales.

Acciones legales y panorama general

Ante estos hechos, Rodrigo interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos que ponen en riesgo su vida.

Sloopy y Lobito murieron tras consumir alimentos envenados colocados a propósito en Xochimilco Foto: Especial

Como medida de concientización y prevención en la zona conocida como La Brecha, se han colocado lonas que advierten que el envenenamiento es un delito. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a denunciar, conservar el cuerpo de las víctimas en hielo para solicitar una necropsia y guardar recetas en caso de haber acudido a veterinarias.

De acuerdo con datos de la organización Pro Canina, esta problemática de envenenamiento es generalizada en las alcaldías Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, donde se registran cerca de 40 casos durante 2025 bajo circunstancias similares.