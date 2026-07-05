Inicia despliegue de seguridad en Estadio Ciudad de México para el duelo del Tri contra Inglaterra

Desde temprana hora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre el despliegue de 7 mil 500 elementos como parte del operativo de seguridad implementado en el Estadio Ciudad de México, con motivo del encuentro entre las selecciones nacionales de México e Inglaterra del Mundial 2026.

Los uniformados forman parte del operativo "Última Milla", mediante el cual se realizan acciones de proximidad para brindar atención, auxilio y orientación a la población, además de reforzar la vigilancia en los alrededores del inmueble.

En el Estadio Ciudad de México, previo al encuentro entre las Selecciones Nacionales de México e Inglaterra, personal de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza las formaciones para el despliegue del operativo de seguridad, prevención, vigilancia y apoyo a las y los aficionados nacionales y extranjeros", informó la SSC capitalina a través de la plataforma X.

Asimismo, la dependencia señaló: "Las y los policías de la SSC se preparan para brindar las condiciones necesarias para que la afición disfrute de una jornada segura".

Como parte del operativo "Última Milla", las autoridades detallaron que se implementarán dispositivos para ordenar el arribo de los asistentes mediante cierres parciales y totales a la circulación. Además, los elementos de seguridad mantendrán presencia permanente para proteger la integridad de las personas e inhibir conductas delictivas.

De igual forma, se informó que los policías "apoyarán en los filtros de acceso para evitar el ingreso de artículos prohibidos que pongan en riesgo la integridad de las y los asistentes; y se harán acciones de proximidad para brindar atención, auxilio y orientación a la población".

Reportan cortes viales por operativo de seguridad

Alrededor de las 8:00 horas, la SSC informó que, como parte del operativo "Última Milla", "se realiza corte de circulación en Calz. de Tlalpan a partir de Viaducto Tlalpan. #AlternativaVial Canal de Miramontes, Av. División del Norte y Eje 3 Oriente".

De manera paralela, también se registró un corte preventivo sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Tlalmanalco, debido al dispositivo de seguridad implementado por el partido entre México e Inglaterra.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar como vías alternas Canal de Miramontes, Avenida División del Norte y Eje 3 Oriente, con el fin de evitar afectaciones en la zona y facilitar la movilidad durante el desarrollo del operativo.