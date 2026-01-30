¿Cómo aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex el último sábado de enero?

El programa Hoy No Circula del sábado 31 de enero de 2026, aplica para todos los vehículos con holograma 2 y, por ser el quinto sábado del mes, los vehículos con holograma 1 quedan exentos de la medida.

Lo anterior está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en algunos municipios del Estado de México (Edomex).

Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula sabatino del 31 de enero de 2026 son los que tienen holograma 1, 00, 0, eléctricos e híbridos, además los de transporte de pasajeros, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Cabe recordar que los autos que tienen restricciones este sábado 31 de enero, es decir, vehículos con holograma 2, no podrán circular de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Los autos del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos de la CDMX, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular.

¿En qué municipios del Edomex aplica?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Multa a infractores

Si el Hoy No Circula no se respeta el sábado 31 de enero de 2026 y las autoridades correspondientes identifican el vehículo, la multa que se deberá pagar será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a dos mil 074.80 pesos o hasta tres mil 112.2 pesos.

Cabe recordar que, recientemente, autoridades anunciaron que habrá cambios al programa Hoy No Circula que opera en el Valle de México, estos no han sido dados a conocer ni tampoco la fecha en que aplicarían.

Entre los ajustes, se prevé que salga de circulación un mayor número de vehículos, con base en su antigüedad. Según el informe, las unidades con más de seis años de antigüedad contaminan hasta 17 veces más que los modelos recientes.

Además, las autoridades contemplan la prohibición de la circulación de motocicletas durante la Fase 2 de Contingencia Ambiental, restricción que solo aplica ahora a ciertos vehículos de cuatro ruedas.

¿Hay cambios?

Autoridades de CDMX y Edomex han declarado recientemente que habrá cambios al programa Hoy No Circula. No obstante, hasta ahora la medida se encuentra en una revisión y no han sido informados los cambios que tendrá, por lo que sigue operando de forma normal.

