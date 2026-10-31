Gran Desfile de Día de Muertos 2026: Una celebración monumental de memoria, arte y cultura

Con una participación sin precedentes que incluye decenas de carros alegóricos, comparsas ciudadanas y marching bands internacionales, la Ciudad de México se alista para albergar el esperado Desfile de Día de Muertos 2026.

Carros alegóricos y comparsas llenarán de magia y tradición la capital. Marco Nájera

Este evento destaca por rendir tributo a la memoria colectiva, las raíces prehispánicas y figuras icónicas de la cultura nacional e internacional.

Entre los atractivos principales sobresale el homenaje al décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, el cual contará con el carro alegórico monumental "El gran concierto" del Taller La Rovlera, que incluirá una figura giratoria de 3.5 metros del divo de Juárez en una pasarela inspirada en su histórico recital en el Palacio de Bellas Artes.

Ya casi todo está listo Marco Nájera

Asimismo, el contingente "Mojigangas Amor Eterno" aportará marionetas monumentales de cuatro metros y elementos tradicionales de las ofrendas de Michoacán.

El cine clásico mexicano también tendrá un espacio estelar con el carro alegórico "María Candelaria", un fotograma viviente en monocromático que conmemora el 40 aniversario luctuoso del director Emilio "El Indio" Fernández.

El México prehispánico cobrará vida. Marco Nájera

Por su parte, la riqueza de las tradiciones arqueológicas y comunitarias se manifestará a través de bloques como "Tz'ak-b'u Ajaw, La Reina Roja Vuelve del Xibalbá", de Producciones NUUCH, que evoca la grandeza maya de Palenque, y el carro "Ajolote, Guardián del Recuerdo", que simboliza la regeneración y el eterno retorno en Xochimilco.

Este desfile consolidará una vez más el espacio público como un punto de encuentro transcultural y comunitario, contando con la participación de embajadas y delegaciones internacionales, como la trajinera de la amistad entre China y México y la representación de Indonesia, reafirmando que las tradiciones mexicanas continúan más vivas que nunca en la memoria colectiva.