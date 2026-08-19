Gaby Osorio destina 8.3 mdp para apoyar a productores agrícolas y pecuarios de Tlalpan

Con un presupuesto de 8.3 millones de pesos provenientes del programa social “Tierra con Corazón 2026”, la alcaldía Tlalpan entregó apoyos económicos a 480 productoras y productores agrícolas y pecuarios a través de la acción “Tlalli Nuestro Campo se Transforma”.

En esta entrega, distribuida de manera paritaria entre 240 mujeres y 240 hombres, cada beneficiario recibió 17 mil 500 pesos. La medida incorporó nuevas reglas de operación para dar acceso a pequeños productores con superficies menores a una hectárea que anteriormente quedaban excluidos de los esquemas de apoyo.

Durante el evento, la alcaldesa Gaby Osorio fundamentó el rescate del sector agrícola como un eje estratégico para el abastecimiento alimentario local. “Tenemos que atender el campo porque estamos hablando de algo esencial: la soberanía alimentaria, que podamos producir nuestros propios alimentos como país, como ciudad y como alcaldía”, sostuvo la titular de la demarcación.

Asimismo, enfatizó el compromiso institucional con el manejo transparente de los recursos: “Nosotros no pedimos moches. Jamás se le puede pedir dinero a la gente porque el recurso que estamos dando es de ustedes mismos, son sus impuestos”.

Para dar sustentabilidad al proyecto, la administración local puso en marcha un censo integral que ha identificado a cerca de 3 mil productores en Tlalpan, insumo clave para planificar presupuestos e impulsar la universalización del programa.

La estrategia incluye capacitación técnica, combate a la tala ilegal, área donde recientemente se aseguró el centro clandestino de almacenamiento de maderas preciosas más grande detectado en la capital, y la reactivación del Consejo de Desarrollo Rural.

A la par, el convenio firmado con la Comisión Nacional Forestal permitirá coordinar esfuerzos federales para proteger el suelo de conservación que funge como pulmón verde de la Ciudad de México.