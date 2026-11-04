Fundación Haghenbeck alista presunto operativo contra el Refugio Franciscano

El Refugio Franciscano A.C. alertó sobre una nueva maniobra legal impulsada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama para despojarlos de las instalaciones que albergan a decenas de animales en la Ciudad de México.

La organización denunció que se alista un posible operativo disfrazado de diligencia legal. De acuerdo con la denuncia, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México programó una inspección judicial para este jueves 5 de noviembre de 2026 a las 11:32 horas.

Los perros rescatados del refugio, que aún están bajo resguardo de las autoridades capitalinas, cuentan con atención veterinaria Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

El colectivo advierte que la diligencia busca fabricar un pretexto de maltrato o hacinamiento para sustraer a los caninos. La asociación civil enfatizó que la pretensión de la contraparte carece de sustento, dado que existe un acuerdo reparatorio vigente ante la Fiscalía.

Asimismo, aseguraron que los animales se encuentran bajo resguardo, con atención médica y alimentación controladas por las autoridades competentes.

"¿Qué es lo relevante y alarmante? Que este jueves 5 de noviembre a las 11:32 a.m., buscan que, por medio de una inspección judicial en el Inmueble, el actuario del Juzgado Segundo de Distrito valide una narrativa falsa con la única finalidad de fabricar un pretexto para retirar de nuevo a los perros", señala el documento.

Gina Rivera dijo que desean realizar un censo de los animales

El conflicto se da tras los hechos ocurridos el 07 de enero de 2026, fecha en la que los ejemplares fueron sustraídos del predio mediante un operativo presuntamente irregular promovido por la misma contraparte.