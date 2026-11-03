Fin de semana de Día de Muertos y F1 deja derrama de 36 mil mdp: Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que las festividades con motivo del Día de Muertos y el Gran Premio de la Fórmula 1 concluyeron con saldo blanco, dejando una derrama económica total de 36 mil millones de pesos, una ocupación hotelera que alcanzó el 100% en zonas del centro de la capital y la movilidad de alrededor de ocho millones de personas en el espacio público.

Gran desfile de Día de Muertos en CDMX Mateo Reyes

Durante la presentación del balance de las jornadas festivas y deportivas, la mandataria detalló que, del total de la derrama económica, 21 mil millones de pesos correspondieron al evento automovilístico de la Fórmula 1, mientras que más de 15 mil millones de pesos se generaron por concepto de alojamiento, gastronomía, consumo general y actividades asociadas al Día de Muertos.

Conferencia de prensa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Héctor López

El Gran Premio de México rompió récord de asistencia con la presencia de 405 mil aficionados, posicionándose como el cuarto evento de la categoría con mayor afluencia a nivel mundial. Además, Brugada destacó un incremento anual del 22% en el turismo de la ciudad, al recibir a más de medio millón de visitantes nacionales e internacionales. La ocupación hotelera promedio se ubicó en 92%, registrando un lleno total en los corredores turísticos principales.

"Transformamos nuestra riqueza cultural, nuestra hospitalidad y nuestra capacidad de organización, logística, infraestructura y seguridad en empleos e ingresos para cientos de miles de familias. Fuimos la capital de la rebelión amorosa contra el olvido", declaró la jefa de Gobierno.

La agenda cultural y recreativa sumó atracciones como la Megaprocesión de Catrinas, la exposición de alebrijes monumentales, el Gran Desfile de Día de Muertos, que contó con 47 carros alegóricos y comparsas, la Catrina monumental en el Zócalo y recorridos en Xochimilco. Asimismo, la descentralización de la oferta cultural incluyó 80 ofrendas comunitarias y eventos en los Faros, destacando la asistencia de más de 80 mil personas en Tlatelolco.

Para salvaguardar la integridad de los asistentes durante las actividades masivas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó a más de 11 mil elementos policiales en las 16 alcaldías.