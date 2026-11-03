El Papa visitará México, confirma la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, confirmó la visita del Papa León XIV a nuestro país para 2027. Sin embargo, no precisó las fechas de su arribo.

En ese sentido, la mandataria capitalina explicó que por el momento no se tiene la información precisa. Sin embargo, adelantó qué será en 2027 en el marco del año jubilar guadalupano, momento en el que el sumo pontífice visite la basílica de Guadalupe.

“Ya tendremos más información, es en 2027 porque es año jubilar guadalupano”, detalló.

Asimismo, calificó este anuncio como una buena noticia para la Ciudad de México, detalló que se estarán analizando las fechas de la visita y se informará de inmediato.

Esta información se da a conocer después de que la nueva prefecta del dicasterio de la comunicación de la Santa Sede de María Montserrat Alvarado, anunciará que el sumo pontífice visitará tierras mexicanas.