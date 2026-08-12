Explosión causa destrozos en restaurante de la colonia Roma

La noche de este miércoles se registró una explosión en una restaurante en la colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc, en el lugar trabajaban diversos cuerpos de emergencia, ya que se recibió el reporte de un conato de incendio.

De acuerdo con los primeros reportes, la falla se presentó en el sistema de extracción de humo, lo que provocó una humareda que alertó a trabajadores y comensales, por lo que los bomberos acudieron al sitio para descartar que existiera algún riesgo.

Aunque se había considerado que no había riesgo, tanto para trabajadores, clientes y vecinos del edificio, en ese momento ocurrió la explosión por acumulación de gas, lo que provocó que estallaran los vidrios del lugar y la zona quedara llena de escombros.

Foto: Especial

Personal operativo informa que se registró una deflagración en un establecimiento ubicado en Av. Álvaro Obregón y Morelia, Roma Norte, @AlcCuauhtemocMx. Equipos de atención de emergencias trabajan en el lugar. Evita acercarte a la zona y permite el paso a vehículos de emergencias”, informó laSecretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Por este hecho, el director de los Bomberos capitalinos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que algunos bomberos resultaron heridos, así como personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).