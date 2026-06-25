Entregan renovación de tres embarcaderos en Xochimilco

A dos semanas del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, el gobierno de la Ciudad de México concluyó y entregó las obras de rehabilitación integral de los embarcaderos de Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa, en Xochimilco, que junto con el recientemente inaugurado embarcadero de Cuemanco, conformarán uno de los principales atractivos turísticos de la capital para los visitantes nacionales y extranjeros.

El proyecto obtuvo un reconocimiento por Impacto Cero Ambiental, es la segunda obra en su tipo a nivel nacional que cuenta con certificación de cero emisiones netas contaminantes, destacó la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Lograr que una obra no tenga un impacto ambiental es una obra disruptiva; no podemos construir y seguir provocando daños. Es una obra que cuida la biodiversidad y no contamina”, señaló

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Las autoridades estiman que estos espacios recibirán a más de un millón de turistas durante la temporada mundialista, impulsando la economía de miles de familias que dependen de la actividad turística en la zona chinampera.

Con un poco más de 174 millones de pesos, la inversión total es histórica para uno de los sitios emblemáticos de la ciudad, enfatizó la mandataria capitalina durante la ceremonia de entrega realizada en el embarcadero Nuevo Nativitas, que este año cumple su primer centenario de vida.

En los embarcaderos de Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa se invirtieron 84 millones de pesos, el resto de los fondos totales se destinaron a la rehabilitación del embarcadero de Cuemanco, el segundo en captación de turismo, solo por detrás del Nuevo Nativitas, detalló.

Es una obra que beneficia a Xochimilco, pero también mejora los ingresos de miles de familias que viven del turismo y de la actividad económica que aquí se desarrolla”, afirmó Clara Brugada quien estuvo acompañada por la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho.

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Resaltó que la intervención permitió integrar las zonas de acceso de los tres embarcaderos para conformar un corredor turístico continuo.

En total se intervinieron 19 mil metros cuadrados, se reconstruyeron y modernizaron 88 locales comerciales del Mercado de Artesanías, además de renovarse 10 mil metros cuadrados de pisos, junto con la rehabilitación de fachadas del Mercado de Flores, la instalación de señalética, nuevo mobiliario urbano, bancas y macetones.

Además, se colocaron 96 postes y luminarias alimentadas con energía solar, así como sistemas de captación de agua de lluvia para fortalecer la sostenibilidad ambiental del sitio.

Intervenciones hidráulicas

El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, informó que paralelamente se realizan trabajos de rehabilitación de las esclusas de Hierbabuena y Miramar, consideradas fundamentales para mantener los niveles de agua y garantizar la navegación en los canales.

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Ya están en proceso de rehabilitación con una inversión de 17 millones de pesos. Las esclusas son muy importantes porque permiten la navegación y ayudan a mantener los niveles de agua adecuados en los canales”, explicó.

Esparza enfatizó que estas obras forman parte de una estrategia integral para mejorar las condiciones hidráulicas de Xochimilco y preservar sus cuerpos de agua.

Alcaldesa agradece apoyo

Durante el acto, la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho Bastida, agradeció la inversión realizada por el gobierno capitalino y aseguró que la rehabilitación fortalecerá la actividad económica de una de las zonas turísticas más importantes de la demarcación.

Estamos extremadamente contentos y agradecidos porque la jefa de Gobierno hizo una gran inversión para mejorar una de las zonas más turísticas, si no es que la más turística de Xochimilco. Este trabajo refleja compromiso y amor por nuestro pueblo”, expresó.

La alcaldesa añadió que la modernización de los embarcaderos representa una oportunidad para reactivar la economía local y beneficiar directamente a las familias que dependen del turismo.

“No nos queda más que reconocer el compromiso que se tuvo con el pueblo y con quienes viven del sector turístico. Esto va a beneficiar a todas y todos”, concluyó, antes de decenas de locatarios, remeros y vecinos de las zonas de los canales, quienes agradecieron las inversiones en esas áreas.