Detienen a mujer por extorsión a comerciante a nombre del CJNG

Una mujer fue detenida y procesada tras ser acusada de extorsionar a un comerciante de la tercera edad en la alcaldía Tláhuac, quien también fue víctima de un robo en su establecimiento a mano de varios hombres.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) precisó que la mujer fue identificada como Jenny “N”, a cuya cuenta bancaria se depositaron parte de los recursos que pagó el hombre de 69 años para que no atentaran contra su integridad ni la de su familia.

La investigación inició a partir de la denuncia presentada por el comerciante afectado, quien refirió que el 3 de mayo de 2024 dos sujetos que portaban chalecos supuestamente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ingresaron a su establecimiento ubicado en la alcaldía Tláhuac, donde lo amagaron con un arma de fuego, lo despojaron de 42 mil pesos en efectivo y lo amarraron de pies y manos a una silla”.

Amenaza siguió por teléfono

Los asaltantes también usaron el celular del hombre para llamar a una persona, la que se identificó como un supuesto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y le exigió una fuerte suma de dinero.

Dicha persona exigió 500 mil pesos a cambio de no causarle daño a él ni a su familia. Ante las amenazas, la víctima manifestó que no contaba con la cantidad solicitada, por lo que los agresores le indicaron realizar depósitos parciales a una cuenta bancaria específica”.

Los asaltantes escaparon del comercio, posteriormente el hombre se liberó y realizó varios pagos.

Los agentes de investigación de la FGJ identificaron que parte de los recursos terminaron en una cuenta bancaria a nombre de Jenny “N”, lo que permitió obtener una orden de aprehensión en su contra.

La mujer fue ubicada en calles de la alcaldía Iztapalapa, en donde elementos de la Policía de Investigación procedieron con la detención el 19 de junio.

En la audiencia celebrada al día siguiente, la Fiscalía CDMX presentó datos de prueba obtenidos durante la investigación, con los que la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Jenny “N” por el delito de extorsión agravada, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria”.

Finalmente, la fiscalía capitalina informó que las investigaciones continuarán para identificar y localizar a los demás involucrados.

Sanciones por extorsión

En el Código Penal de la Ciudad de México se establece prisión de cinco a diez años y multa de mil a dos mil unidades de medida y actualización por el delito de extorsión, cuando la víctima sea mayor de 60 años, la pena se incrementa en un tercio.

Adicional a ellos, se añadirán sanciones de tres a ocho años de prisión si intervienen una o más personas armadas o que porten algún instrumento peligroso.

También si se usa violencia física, se recurre a la amenaza, se hace creer a la víctima la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada sin ser cierto, aún y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el hecho.