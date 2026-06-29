Captura de Jovany “N” gracias a colaboración federal: SSC

La secretaría de seguridad ciudadana detuvo a Jovany “N”, integrante de una célula delictiva que estaría relacionada con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, quienes eran funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México.

La detención, realizada en Yautepec, Morelos, fue posible a raíz del intercambio de información entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México,

A partir del análisis de diversas líneas de investigación, trabajos de seguimiento y labores de inteligencia realizadas por la tres instituciones y con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fue posible su detención.

Durante una revisión realizada conforme a los protocolos de actuación, le fue asegurada a Jovany “N” un arma de fuego corta, una báscula gramera y una bolsa con dosis de droga.

Al detenido le fueron informados sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, FGR.

Las instituciones participantes expresaron su compromiso “de continuar las investigaciones, en coordinación con autoridades locales y federales, para detener a todas las personas involucradas y garantizar que este lamentable hecho no quede impune”.