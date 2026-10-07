Detienen en Coyoacán a integrante de red ligada a huachicol y tráfico de armas

Elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Jorge Enrique “N” en la alcaldía Coyoacán, de la Ciudad de México, como parte de una investigación relacionada con una presunta organización dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos y armas, en la que también aparece señalado el empresario Raúl Rocha Cantú.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, la captura ocurrió el martes 6 de octubre sobre la calle Montaña, en la colonia Jardines del Pedregal San Ángel, en las inmediaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

La detención fue ejecutada por la FGR, posteriormente el detenido quedó a disposición de autoridades ministeriales y finalmente fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde continuará el procedimiento correspondiente.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República, Jorge Enrique “N”, también identificado con los alias de “Yoryi” y “Licenciado”, contaba con una orden de aprehensión vinculada con delitos de delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos.

El detenido aparece relacionado con la causa penal 495/2025, en la que autoridades federales investigan la operación de una presunta red utilizada para movilizar combustible de procedencia ilícita y armas.

Las investigaciones también lo ubican dentro de actividades empresariales relacionadas con compañías de seguridad privada que, de acuerdo con la acusación, habrían sido empleadas dentro de operaciones vinculadas con el tráfico de armamento y combustibles.

Dentro del mismo expediente aparece mencionado Raúl Rocha Cantú, empresario y copropietario de Miss Universo, quien ha sido investigado por autoridades federales dentro del mismo entramado.

La FGR también ha relacionado a Jorge Enrique “N” con investigaciones anteriores sobre presuntos desvíos de recursos públicos, entre ellas los casos conocidos como la Estafa Maestra y Segalmex.

Estos señalamientos forman parte de investigaciones ministeriales y deberán ser determinados judicialmente.

La captura representa un nuevo avance dentro de la investigación federal sobre una estructura presuntamente dedicada al huachicol y al tráfico de armas, cuya operación habría involucrado a empresarios y otros actores.

Será el Ministerio Público de la Federación la encargada de definir la situación jurídica del detenido, así como determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos que le son imputados.