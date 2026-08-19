Detienen a presunto líder de grupo dedicado al despojo de inmuebles en CDMX

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a Daniel Avendaño, identificado como presunto líder de una banda dedicada a la invasión y despojo de inmuebles que operaba principalmente en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztapalapa. El imputado fue ingresado a un centro penitenciario, donde enfrentará el proceso penal correspondiente.

De acuerdo con las investigaciones, Daniel Avendaño y un grupo de choque irrumpieron en la vivienda de una mujer de 91 años, ubicada en la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza. La víctima permanecía en un asilo cuando ocurrió la ocupación ilegal del inmueble, por lo que sus familiares descubrieron el despojo varios meses después.

Las autoridades también investigan al detenido por su probable participación en el despojo de al menos 20 predios en la Ciudad de México. La mayoría de las propiedades presuntamente afectadas pertenecían a adultos mayores o eran habitadas por ellos y por familias con menores de edad, quienes habrían sido víctimas de este esquema de invasión de inmuebles.

La captura fue realizada por agentes de la Policía de Investigación de la FGJCDMX, quienes cumplimentaron la orden de aprehensión contra el presunto cabecilla. Las indagatorias continúan para identificar y detener al resto de los integrantes de la organización, así como determinar el número total de inmuebles afectados por sus operaciones.

Este caso vuelve a poner en evidencia la problemática del despojo de viviendas en la Ciudad de México, un delito que en los últimos años ha mostrado un incremento y que, de acuerdo con diversas denuncias, suele ser cometido por grupos organizados que aprovechan la ausencia temporal de los propietarios, especialmente cuando se trata de adultos mayores, personas hospitalizadas o fallecidas. En algunos casos, estas organizaciones recurren al uso de documentos presuntamente apócrifos o a la intimidación para intentar apropiarse de los inmuebles.

La Fiscalía capitalina ha intensificado las investigaciones para desarticular estas redes criminales y recuperar las propiedades ocupadas ilegalmente. Asimismo, autoridades y especialistas han señalado la importancia de fortalecer los mecanismos de protección patrimonial y agilizar los procesos judiciales para evitar que las víctimas permanezcan durante años sin poder recuperar sus viviendas.

El lunes pasado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la estrategia reforzada contra el despojo ha dejado 44 personas detenidas en un periodo de 12 días de agosto de 2026. Con estas acciones, el acumulado total en lo que va del año asciende a 90 detenidos por este delito en la capital.