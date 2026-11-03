Abren centros de acopio para darle nueva vida al cempasúchil en CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) recibirá las plantas de cempasúchil que los capitalinos utilizaron durante la celebración del Día de Muertos.

¿El cempasúchil es comestible? Canva

La dependencia recomendó no tirar a la basura las plantas.

"Después de levantar la ofrenda, las flores de cempasúchil todavía pueden aprovecharse ¡no las tires!", indicó la dependencia en sus redes sociales.

Este año hubo una producción de dos millones 420 mil plantas de Cempasúchil. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Con esta acción se podrán recuperar macetas de plástico, hacer composta y recolectar semillas.

Las plantas serán recibidas en los Centros de Cultura Ambiental (CCA) de la Sedema.

CDMX cosechó dos millones 420 mil plantas de Cempasúchil y 24 mil manojos de flor de corte. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Son el CCA Acuexcomatl ubicado en Avenida Año de Juárez 1900, San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco.

CCA Chapultepec en Avenida de los Compositores, Bosque de Chapultepec Segunda Sección.

CCA Ecoguardas, Carretera Picacho Ajusco Kilómetro 5.5, Tlalpan.

CCA Yautlica en Avenida de las Torres sin número, Ampliación Emiliano Zapata, Iztapalapa.

En estos centros se recibirán a partir de este martes y durante todo el mes de noviembre de 10:00 a 16:00 horas.

Los cempasúchiles también serán recibidos en las próximas ediciones del Mercado de Trueque en un horario de 08:00 a 13:00 horas.

Las próximas ediciones se realizarán el 8 de noviembre en el Bosque de San Juan de Aragón y el 22 de noviembre en Tlatelolco y El Reloj de Coyoacán.