Manifestaciones y eventos hoy 3 de noviembre en CDMX

Este martes todavía se siente como festivo en la Ciudad de México, pues para hoy no hay marchas programadas, lo que sí 5 manifestaciones y 4 citas agendadas. Las mayores concentraciones serían en Centro Histórico, Bellas Artes, Gobernación, colonia Doctores y algunos puntos de Insurgentes. Por la noche se suman un par de rodadas ciclistas y varios espectáculos.

MANIFESTACIONES

Trabajadores y jubilados del IMSS

Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados Cuartoscuro

Desde temprano se concentrarán frente a Palacio Nacional, en el Zócalo. Pedirán respuesta a las demandas que ya presentaron ante la Presidencia relacionadas con salarios, derechos laborales y seguridad social. También buscan cambios en la dirigencia sindical y explicaciones sobre distintos puntos planteados por trabajadores del Seguro Social en varias zonas del país.

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación o Eje 1 Norte.

Jubilados y pensionados del IPN

A las 8:00 horas estarán en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Denuncian que desde 2024 más de mil 200 jubilados, pensionados y familiares de trabajadores fallecidos enfrentan retrasos de más de un año en el pago de sus liquidaciones. Exigen reparación del daño económico, garantías para que esta situación no vuelva a repetirse y sanciones para los responsables. No se descartan afectaciones sobre Avenida Juárez.

Jubilados de CFE y Pemex no pudieron pasar al Zócalo Rodolfo Dorantes

Como alternativas están Paseo de la Reforma, Eje Central, Balderas y Eje 1 Norte.

La Gran Comisión Ferrocarrilera

A las 11:00 horas se concentrarán frente a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez. Extrabajadores y jubilados pedirán que se ponga en marcha un Plan de Justicia Ferrocarrilera con recursos del presupuesto federal, principalmente para atender liquidaciones pendientes derivadas de la privatización y desaparición de Ferrocarriles Nacionales de México. Podrían presentarse afectaciones en los alrededores.

Para rodear la zona pueden utilizarse Avenida Chapultepec, Paseo de la Reforma, Insurgentes o Bucareli.

Plataforma 4:20

A partir de las 12:00 horas habrá actividades en tres puntos: Monumento a la Madre, División del Norte con Avenida Cuauhtémoc y Gran Canal con Circuito Interior. Como en días anteriores, habrá recolección de firmas, información sobre derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

Para el Monumento a la Madre pueden utilizarse Reforma y Circuito Interior; en Narvarte, Dr. Vértiz o Eje 5 Sur, y para Gran Canal, Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

Violencia Feminicida México

Durante el día continuará una ofrenda en el corredor Ángela Peralta, junto a Avenida Juárez, en memoria de mujeres víctimas de feminicidio. La actividad también busca exigir justicia para las víctimas y denunciar la violencia económica. Podrían sumarse otras colectivas y no se descartan afectaciones en los alrededores.

Para evitar Avenida Juárez pueden utilizarse Paseo de la Reforma, Eje Central, Balderas o José María Izazaga.

CITAS AGENDADAS

Alianza Nacional de Jubilados

A las 12:00 horas acudirán a la Secretaría de Energía, en Insurgentes Sur 20, colonia Roma Norte. Exigen respeto a sus derechos adquiridos, incrementos anuales en las pensiones, servicios médicos dignos, medicamentos suficientes y certeza jurídica. También rechazan la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 127 constitucional.

Para evitar esa zona de Insurgentes pueden utilizarse Avenida Chapultepec, Avenida Cuauhtémoc, Paseo de la Reforma o Circuito Interior.

Madres Libertarias

A las 16:00 horas acudirán al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, en Niños Héroes 119, colonia Doctores. Piden mayor transparencia en los Centros de Convivencia Familiar Supervisada y que se apliquen correctamente los protocolos con perspectiva de género y protección de niñas y niños, especialmente cuando existen antecedentes de violencia familiar.

Para rodear pueden utilizarse Dr. Vértiz, Avenida Cuauhtémoc, Eje Central o Fray Servando.

Frente Amplio de Comunidades Indígenas

A las 16:30 horas tendrán una cita en la Secretaría de Gobierno, en el Zócalo. Solicitarán espacios donde puedan vender sus artesanías durante las festividades de diciembre.

Para evitar el primer cuadro están Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Artesanas y artesanos indígenas

Durante el día acudirán a las oficinas de Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera. Pedirán espacios para instalar nuevamente la temporada de venta de artesanías navideñas sobre Paseo de la Reforma.

Como alternativas están Fray Servando, Eje Central, Isabel la Católica y Eje 2 Sur.

RODADAS

Por la noche, a las 19:45 horas, habrá una rodada desde el kiosco de la Alameda Central. En este caso el destino todavía no está definido.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

En el Zócalo seguirá la Ofrenda Monumental y las ofrendas comunitarias, que pueden atraer a miles de visitantes durante el día. En Reforma también continúan los Alebrijes Monumentales y, desde las 19:00 horas, las Esculturas Luminosas de Día de Muertos entre el Ángel y la Puerta de los Leones.

La catrina monumental en el Zócalo de la Ciudad de México. La catrina rompió el récord Guinness con una altura de 33.5 metros. Foto Darío Luna Darío luna

Por la noche, Omar Courtz estará a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes. Freen Sarocha se presenta a la misma hora en el Auditorio BlackBerry y Leire Martínez estará a las 21:00 horas en el Teatro Metropólitan.

También continúa el Festival del Terror en Six Flags, mientras que a las 19:30 horas habrá lucha libre profesional en la Arena México.