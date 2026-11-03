Destinan más de 737 mdp a mejoramiento de más de 400 escuelas en CDMX

El Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México destinará 737 millones 757 mil 834 pesos a proyectos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de espacios educativos de planteles públicos de nivel básico.

Serán beneficiadas unas 472 escuelas públicas distribuidas en las 16 alcaldías de la capital.

Este martes el instituto publicó un aviso en la Gaceta Oficial por el cual da a conocer la modificación de su Programa Anual de Obra Pública en donde incluye tres nuevos proyectos de inversión en beneficio de 155 planteles de educación básica.

Los nuevos proyectos se suman a otros tres ya contemplados en el programa anual que incluyen a otros 317 planteles.

El 27 de septiembre, Excélsior informó que aun cuando se han destinado miles de millones de pesos a su mejoramiento, las escuelas públicas de nivel básico en la Ciudad de México, en donde están matriculados más de 834 mil alumnos, siguen padeciendo carencias.

En un diagnóstico publicado en la Gaceta Oficial, el cual forma parte del programa social La Escuela es Nuestra - Mejor Escuela, se indica que, de los 2 mil 790 planteles públicos de nivel básico en la capital, en 75 por ciento se considera importante revisar y corregir condiciones que pudiesen representar un riesgo.

Entre ellos, inclinación, hundimiento, grietas profundas en muros, humedad, filtración de agua, pisos fisurados o craquelados, aplastamiento de las columnas o exposición del acero que compone a las columnas.