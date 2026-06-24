¡Cuidado! Hay niveles extremadamente altos de radiación UV en CDMX
Cuando se supera el nivel 11, la radiación se considera extrema y la recomendación es evitar permanecer bajo el sol el mayor tiempo posible, especialmente entre el mediodía y las 4 pm.
Aunque hay cielo nublado y el pronóstico incluye lluvias para esta tarde, la Ciudad de México registra HOY miércoles niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta, por lo que las autoridades capitalinas llamaron a la población a protegerse de los rayos solares y evitar exposiciones prolongadas al aire libre.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México alertó que el índice UV alcanzó niveles considerados extremos, esto puede provocar daños en la piel y los ojos en poco tiempo, especialmente entre niños, adultos mayores y personas que realizan actividades bajo el sol.
RECOMENDACIONES
Ante esta situación, la dependencia recomendó utilizar protector solar, vestir ropa de algodón de manga larga, portar lentes oscuros y gorra o sombrero, además de mantenerse hidratado y reducir el tiempo de exposición directa a los rayos solares.
De acuerdo con la escala de radiación ultravioleta, los niveles bajos requieren únicamente protección mínima, mientras que los moderados ya hacen recomendable el uso de sombrero, gafas y bloqueador solar. Cuando el índice se ubica en niveles altos o muy altos, las medidas deben reforzarse, sobre todo en el caso de bebés y menores de edad.
Sin embargo, cuando el indicador supera el nivel 11, la radiación se considera extrema y la recomendación principal es: evitar permanecer bajo el sol el mayor tiempo posible, especialmente entre el mediodía y las 4 de la tarde, cuando la intensidad de los rayos UV alcanza sus valores máximos.
Lluvias fuertes
Además de esta alerta por radiación solar, las autoridades prevén una tarde con ambiente caluroso y condiciones meteorológicas contrastantes. Después del mediodía se espera cielo nublado, así como LLUVIAS FUERTES E INCLUSO MUY FUERTES en distintos puntos de la capital, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
El pronóstico indica una temperatura máxima cercana a los 23 grados Celsius y una mínima de 15 grados, por lo que los capitalinos podrían enfrentar una combinación de fuerte radiación solar durante varias horas y tormentas intensas hacia la tarde y noche.
Protección Civil de CDMX recomienda no confiarse por la presencia de nubes, ya que los rayos ultravioleta pueden atravesarlas y seguir representando un riesgo para la salud. La sugerencia es salir preparado tanto para el sol como para la lluvia.