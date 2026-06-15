“La CNTE nos ha afectado más que la pandemia”: comerciantes del Centro

En el Centro Histórico los plantones y cierres de calles por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), provocaron que algunos días los negocios no vendieran nada, y otros han vendido sólo el 20% ó 10% de un día normal.

La situación ha sido “peor que después de la pandemia” expuso José Luis Santiago, presidente de la Calle de las Novias y Ceremonias A.C.

El cambio en las ventas ha sido total, o sea sí afectó -los plantones de la CNTE- a nosotros nos afectó el cierre de Isabel La Católica y que nos rodearon de tiendas de campaña en todo República de Chile. Entonces el acceso y que unos días no funcionó Metro Allende, nos cancelaron las citas (…) cuando hay esta clase de obstáculos, pues inhibe la venta”, dijo Santiago.

Y detalló que las clientas que vienen “un día a comprar un vestido de 15 años, si te urge para este fin de semana, y no pudiste entrar al centro, lo compras en Insurgentes o lo compras en otro lado, aunque te salga más caro, ese es el grave problema, no hay recuperación para nosotros…la afectación es multimillonaria los días estuvieron peor que cuando abrimos después de la pandemia -se dejó de vender- un 90% ó 95%”.

Así lo dijo después de participar en una actividad de limpieza de calles del Centro Histórico, junto con la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Calles como Donceles, Allende, Tacuba, 20 de Noviembre y República de El Salvador siguen cerradas. Cuartoscuro

Por su parte Ángel Musi, presidente del Consejo de Asociaciones de Comerciantes Establecidos y vecinos del Centro Histórico expresó que los de la CNTE “vienen hacen a lo mejor su manifestación, pero desgraciadamente el tipo de manifestación que hacen afectan de una manera brutal al comercio establecido en el centro (…) para que te des una idea de las pérdidas: del 100% de lo que vendemos, estamos vendiendo el 20%”.

Y destacó que sigue habiendo muchas calles que siguen ocupadas con las casas de campaña de la CNTE, como Donceles, Allende, Tacuba, 20 de Noviembre, República de El Salvador.

Hay muchas calles que todavía siguen afectadas. Yo la verdad apelo a la buena voluntad también de la gente de la CNTE: que nos permitan hacer nuestra operación comercial de manera digna y en orden, porque de verdad no saben el daño que nos están haciendo”, dijo Musi.

E insistió en que comprende las causas de la CNTE: “ellos tienen sus causas, pero los únicos perjudicados, pues somos nosotros los comerciantes establecidos, nadie más”.

Destacó que están en un diálogo constante con la jefa de gobierno, Clara Brugada “en las mesas de trabajo, porque hemos tenido ya varias participaciones con ella en mesas de trabajo. Se van haciendo planes, se van construyendo y se van amalgamando cosas como ésto ahorita -de la limpieza de calles- para que vaya funcionando y que la gente que viene al centro tenga la confianza de venir”.