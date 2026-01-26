La carga peligrosa, sin restricciones; transporte en la CDMX

Las pipas que transportan materiales peligrosos, como la que explotó el 10 de septiembre de 2025 en el Distribuidor Vial La Concordia, siguen circulando en vialidades de la capital del país a pesar de las restricciones anunciadas por el gobierno capitalino.

El 30 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México anunció 13 medidas para regular el transporte de sustancias peligrosas, como gas LP, gasolina y diésel.

Entre las medidas adoptadas se prohibió a los vehículos que transportan sustancias peligrosas en vías de acceso controlado, es decir, aquellas que cuentan con carriles centrales y laterales.

Sin embargo, en recorridos realizados por Excélsior se captó a pipas desde 10 mil hasta 20 mil litros de capacidad circulando en vías de acceso controlado como Circuito Interior, calzada Ignacio Zaragoza y Periférico.

Otra de las medidas anunciadas por las autoridades fue que los vehículos que transportan más de 20 mil litros de hidrocarburos sólo podrían circular en vialidades de la capital entre las 22:00 y 05:00 horas, es decir, por las noches y madrugadas.

Sin embargo, durante los recorridos realizados durante la semana pasada se observaron vehículos de más de 20 mil litros de capacidad sobre calzada de Tlalpan, Periférico e, incluso, ayer por la tarde se documentó una pipa de Pemex circulando por el Distribuidor Vial La Concordia, prácticamente frente al sitio donde ocurrió la tragedia del 10 de septiembre.

La medida de prohibir la circulación por vías secundarias de pipas de más de 10 mil litros de capacidad con sustancias peligrosas también se está ignorando, puesto que se observaron vehículos de este tipo en calles de la colonia Asturias, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las pipas detectadas utilizan estas calles secundarias para trasladarse desde calzada de Tlalpan hacia los ejes viales de oriente.

El límite de velocidad de 30 kilómetros por hora anunciado por las autoridades tampoco es cumplido por los transportistas de carga, puesto que se captaron vehículos circulando a mayores velocidades en calzada de Tlalpan, Periférico y calzada Ignacio Zaragoza.

Las autoridades también señalaron la prohibición de circular dentro de la Ciudad de México a los vehículos con más de 40 mil litros de carga de materiales peligrosos, sin embargo, se observó a una pipa con esas características circular por calzada de Tlalpan el martes 20 de enero.

Durante los recorridos se observó que las pipas circulaban con libertad y sin supervisión presencial de las autoridades, incluso, se detectaron vehículos con materiales peligrosos a vuelta de rueda entre la congestión vehicular.

Otra medida anunciada por las autoridades fue la utilización de radares móviles en accesos carreteros, sin embargo, en los recorridos no se observó el uso de esta tecnología.

En el acceso carretero de la Autopista México-Puebla no se detectaron puntos con radares móviles ni un dispositivo especial para supervisar las pipas. Lo mismo sucedió en el acceso carretero de la autopista México-Pachuca.

En la rampa de ascenso del Distribuidor Vial La Concordia se observó presencia de policías de Tránsito y una patrulla, pero no había señalamientos sobre las restricciones viales para este tipo de transporte.

La circulación en vías de acceso controlado, ya sea en carriles centrales o laterales se observó como la medida que menos acatan los camioneros.

El 10 de septiembre de 2025 una pipa de gas explotó en el Distribuidor Vial La Concordia, en Iztapalapa. El siniestro dejó 32 personas muertas y un centenar de víctimas directas, casi todos transeúntes, usuarios de transporte público o automovilistas que circulaban por la zona.

En el lugar del siniestro siguen los mensajes, altares y mantas en recuerdo de las víctimas.