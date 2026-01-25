Brugada reconoce a bomberos de CDMX; en 2025 atendieron más de 4 mil 500 incendios

En el marco del 170 aniversario de la fundación del Heroico Cuerpo de Bomberos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en 2025 los mil 800 bomberos y bomberas de la Ciudad de México atendieron 4 mil 500 incendios y realizaron 19 mil servicios a la comunidad.

Recordó que la corporación cuenta con un equipo de profesionales especializados en la verificación de instalaciones domésticas de gas, el cual lleva a cabo mil 300 revisiones al año con el objetivo de prevenir accidentes y enseñar a la población el manejo adecuado de estas instalaciones para evitar incendios.

“Estamos hablando de que todos los días los bomberos realizan alrededor de 180 servicios: desde el rescate de algún animalito hasta la defensa y el rescate de personas y familias en incendios. Esa es la labor cotidiana que tenemos que reconocer. Su sacrificio no tiene comparación”, dijo Brugada momentos antes del desfile conmemorativo realizado en el Zócalo capitalino.

Por su parte, la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo, recordó que ayer se conmemoró el Día de la Bombera y el Bombero, como lo publicó este diario, y destacó que en la institución:

“Hay mujeres y mujeres en mandos, y eso es algo que tenemos que reconocer: es la lucha histórica de las mujeres por ocupar todos los espacios. Así que muchas felicidades también para las mujeres bomberas que hoy están aquí”.

Asimismo, Brugada pidió:

“Un fuerte aplauso al trabajo y al compromiso, a la defensa de la vida que realiza todos los días este gran equipo (...). La Ciudad de México está muy orgullosa de este gran equipo”, expresó la mandataria.

También recordó que los bomberos han participado en el combate de incendios forestales, como los ocurridos en Estados Unidos el año pasado y en Canadá en 2021.

Al evento asistieron el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez; el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, primer superintendente Juan Manuel Pérez Cova, entre otros funcionarios.

En el desfile participaron 600 bomberos, de los cuales 350 fueron mujeres, así como vehículos de rescate, ambulancias y camiones cisterna. Además, se invitó a corporaciones de municipios de la zona conurbada del Valle de México, como Tlaxcala, Valle de Chalco y Naucalpan de Juárez, así como a elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Guardia Nacional.

*brc