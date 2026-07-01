Por festejos mundialistas, conductor protagoniza carambola en Miguel Hidalgo

En medio de los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador, un conductor de un automóvil de lujo, presuntamente en estado de ebriedad, protagonizó un aparatoso accidente en la colonia Anáhuac Peralitos, alcaldía Miguel Hidalgo, al chocar contra varios vehículos, volcar un automóvil y arrollar a un repartidor de aplicación que laboraba en la zona.

El percance ocurrió alrededor de las 6:30 horas del miércoles, en el cruce de Lago Armentia y Lago Garda; de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil de lujo BMW, presuntamente bajo los efectos del alcohol, conducía la unidad sin control, como puede observarse en videos difundidos en redes sociales.

Al perder el control de la unidad, impactó varios vehículos, entre ellos una camioneta que se encontraba estacionada, provocó la volcadura de un automóvil Chevrolet Chevy color blanco y posteriormente arrolló a un motociclista repartidor de una plataforma digital que realizaba entregas en la zona.

Tras el incidente, vecinos de la zona golpearon al conductor del vehículo responsable del siniestro.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), junto con personal de Protección Civil, el conductor fue trasladado a un hospital bajo custodia policial, en calidad de detenido, para determinar su estado de salud y deslindar responsabilidades.

El motociclista recibió atención médica en el lugar, mientras que los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México realizaron maniobras para reincorporar los vehículos siniestrados.