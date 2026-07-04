Suspenden paseo dominical en bici por el México vs Inglaterra en CDMX
El paseo en bicicleta contemplaba una ruta que no incluía la avenida Paseo de la Reforma, sin embargo, finalmente fue suspendido.
Debido al operativo y la colocación de pantallas por el partido México contra Inglaterra en Paseo de la Reforma y otras zonas de la Ciudad de México, el ciclo-paseo dominical Muévete en Bici será suspendido este domingo.
También las actividades como la Bici-escuela será suspendidas, informaron las autoridades en redes sociales. Se incluye a las sedes de Reforma, Zapata, Bosque de Aragón, entre otras.
“Informamos que por esta ocasión el Paseo Dominical y Biciescuela Dominical quedan suspendidos el próximo 5 de julio”, se indicó en la cuenta de X @MIBiciCDMX.
El ciclo-paseo contemplaba una ruta modificada que no incluía Paseo de la Reforma y que pasaba por la colonia Condesa, División del Norte, Patriotismo, Eje 7 Sur y calles de la alcaldía Coyoacán, sin embargo, fue suspendido.