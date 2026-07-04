Suspenden paseo dominical en bici por el México vs Inglaterra en CDMX

Debido al operativo y la colocación de pantallas por el partido México contra Inglaterra en Paseo de la Reforma y otras zonas de la Ciudad de México, el ciclo-paseo dominical Muévete en Bici será suspendido este domingo.

También las actividades como la Bici-escuela será suspendidas, informaron las autoridades en redes sociales. Se incluye a las sedes de Reforma, Zapata, Bosque de Aragón, entre otras.

Biciescuela Especial

“Informamos que por esta ocasión el Paseo Dominical y Biciescuela Dominical quedan suspendidos el próximo 5 de julio”, se indicó en la cuenta de X @MIBiciCDMX.

El ciclo-paseo contemplaba una ruta modificada que no incluía Paseo de la Reforma y que pasaba por la colonia Condesa, División del Norte, Patriotismo, Eje 7 Sur y calles de la alcaldía Coyoacán, sin embargo, fue suspendido.