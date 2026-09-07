Cae ‘La Gaby de Barbas’ y Maricela ‘N’ por vínculos con La Unión Tepito

Gabriela N., alias “La Gaby de Barbas”, y Maricela N. fueron vinculadas a proceso por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo y posesión de droga con fines de comercio, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De acuerdo con la investigación ministerial, ambas mujeres fueron detenidas el 29 de agosto de 2026 en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) presuntamente observaran una transacción de droga.

La Fiscalía señaló que dos agentes realizaban labores de vigilancia cuando detectaron que las imputadas aparentemente entregaron una bolsa con una sustancia narcótica a una persona, quien a cambio habría entregado dinero en efectivo.

Tras la intervención policial, fueron aseguradas 30 bolsas pequeñas con una sustancia narcótica, además de otra bolsa que contenía la misma sustancia a granel y 200 pesos en efectivo.

Las dos mujeres fueron detenidas y posteriormente puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía CDMX, donde se inició la investigación correspondiente.

Identificada como “La Gaby de Barbas”

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía capitalina señaló a Gabriela N., conocida como “La Gaby de Barbas”, como posible integrante y generadora de violencia de La Unión Tepito, organización delictiva con presencia principalmente en la zona centro de la Ciudad de México.

Según la autoridad, este grupo ha sido relacionado con actividades como narcomenudeo, extorsión, secuestro, despojo y homicidio.

La Fiscalía no obstante mantiene el caso dentro del ámbito de la investigación judicial, por lo que la responsabilidad penal de las imputadas deberá determinarse durante el proceso.

Para fortalecer la investigación, el agente del Ministerio Público incorporó entrevistas de las policías que participaron en la detención, así como dictámenes periciales en materia de química y fotografía.

Durante la audiencia celebrada el 4 de septiembre de 2026, el Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba recabados.

Después de analizar los elementos expuestos, un juez determinó vincular a proceso a Gabriela N. y Maricela N. por los delitos que se les imputan.

Ambas permanecerán bajo prisión preventiva mientras continúa el procedimiento judicial.

La autoridad judicial estableció además un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá continuar recabando elementos relacionados con el caso.