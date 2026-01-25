Caen tres adolescentes tras doble homicidio en Santa María la Ribera

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres adolescentes, probables responsables de agredir a balazos a dos personas que perdieron la vida.

Además, los jóvenes, en su intento de huida, realizaron detonaciones de arma de fuego contra los oficiales que les daban seguimiento.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro informaron a los oficiales, a través de la frecuencia de radio, sobre dos personas lesionadas en las calles Nogal y San Cosme, en la colonia Santa María la Ribera, por lo que se aproximaron al lugar.

“Al arribar, los uniformados observaron a dos personas tendidas sobre la cinta asfáltica y con visibles manchas hemáticas en el cuerpo, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil, quienes diagnosticaron a los hombres, de 47 y 62 años de edad, sin signos vitales por proyectil de arma de fuego, motivo por el cual la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes”, informó la SSC en un comunicado.

A través de las imágenes de las cámaras de seguridad se observó que los probables responsables se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta color verde, la cual circulaba en sentido contrario sobre la calle Nogal, agregó la dependencia.

“Por ello, los monitoristas del C2 Centro realizaron un cerco virtual, mientras que los oficiales en campo iniciaron la persecución”, añadió.

Los policías ubicaron a los probables implicados en el Callejón de Cano, a espaldas del Corralón de Fresno; sin embargo, al intentar detenerlos, uno de los jóvenes que portaba un arma de fuego realizó disparos contra los oficiales mientras trataba de brincar una reja.

“Al ver en riesgo su vida, un policía repelió la agresión e hirió a uno de ellos”, señaló la dependencia.

Tras controlar la situación y dar alcance a los tres sujetos, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron al lesionado, de 15 años de edad, y lo trasladaron a un hospital bajo custodia policial, debido a que presentaba una herida de bala en el abdomen.

Los otros dos jóvenes, también menores de edad, junto con la motocicleta y el arma de fuego aseguradas, fueron informados de sus derechos de ley y puestos a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, quien determinará su situación jurídica.

“Dos oficiales que repelieron la agresión fueron presentados ante la autoridad ministerial para rendir su declaración, mientras que personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC ya inició la carpeta de investigación administrativa interna para colaborar en las indagatorias que deriven de los hechos”, indicó la Policía.

