Brugada prepara creación del Banco de la CDMX y tasa cero en créditos de Fondeso

El gobierno de la Ciudad de México alista la creación del Banco de la Ciudad de México, una nueva institución financiera pública diseñada para impulsar el desarrollo económico capitalino y bancarizar a sectores tradicionalmente excluidos de la banca comercial, así lo anunció la jefa de Gobierno Clara Brugada durante la entrega de microcréditos del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) en Venustiano Carranza.

La mandataria capitalina entregó casi cinco mil financiamientos, los cuales contaron con una inversión pública de 140 millones de pesos.

Como parte de esta reestructuración del sistema de financiamiento local, la mandataria capitalina instruyó eliminar el cobro de intereses en los créditos del fideicomiso.

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Quiero pedirle a la titular de Fondeso, Daniela Cordero, que a partir de ahora todos los créditos que tengan tasa de interés queden a cero por ciento. Lo único que les pedimos es que devuelvan el principal para financiar a más personas”, afirmó la titular del Ejecutivo local.

Durante el evento, Brugada Molina contrapuso este modelo de apoyo social directo con las decisiones financieras del pasado.

El Fobaproa fue en esencia una especie de socialismo para los ricos; un modelo que privatizaba las ganancias, pero socializaba las pérdidas. Nosotros utilizamos el recurso para abrir las puertas del financiamiento a los de abajo”, sostuvo.

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Con la dispersión efectuada este jueves, la administración capitalina alcanzó un acumulado de 33 mil créditos otorgados en dos años, sumando casi mil millones de pesos destinados a proyectos productivos y la capacitación de 72 mil personas.

Entre las acciones inmediatas, la jefa de Gobierno confirmó la próxima creación del Instituto del Emprendimiento de la Ciudad de México y la apertura de líneas de crédito preferenciales para jóvenes enfocados en desarrollo de robótica, inteligencia artificial y tecnologías limpias.